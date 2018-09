“Con base en los elementos aportados y las diligencias efectuadas se encontró que se registraron erogaciones por la realización de una campaña de promoción turística internacional, a través de espacios en revistas y espectaculares en diversas ciudades de los Estados Unidos de América establecidas en la Cláusula Primera del Contrato SECTUR/113/2017 del 15 de mayo de 2017, por un importe que asciende a $8,000,000.00 a la empresa International News Media LLC., de los cuales se observa que la evidencia proporcionada no acredita la realización de la campaña contratada”, revela.

Contratos discrecionales



“Se observa que no se garantizaron las mejores condiciones de contratación para el ente, en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes”, señala.

Otros daños al erario



“Pagos por un importe de $1,298,488.80 sin que se cuente con evidencia que acredite la prestación de servicios referentes a la validación y auditoría documental; captura de solicitudes; inventario de las solicitudes por cajas; y servicios de seguro de calidad en la captura, con reembolso a los folios que ocasionen perjuicio a la institución; contratados 17 de abril y 1 de septiembre 2017”, señala.

OBSERVACIONES CON DAÑO AL ERARIO...

RECOMENDACIÓN

Pide Sectur esperar



“En estos momentos no estamos en condiciones de proporcionar información sobre el informe de resultados que está por dictaminarse por el Congreso del Estado, en tanto el procedimiento de auditoría a la cuenta pública del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, correspondiente al ejercicio fiscal 2017, no concluya por parte de las instancias competentes, y se determine la existencia o no de responsabilidades por parte de servidores públicos”, es la postura enviada por la dependencia.



“Los servidores públicos de la Secretaría, con estricto respeto al debido proceso, estaremos atendiendo y dando respuesta a los requerimientos que nos haga la Auditoría Superior y demás instancias competentes para aclarar y solventar cada una de las observaciones y recomendaciones”, responden.

La) no pudo comprobarquepara unadeenen losAsí lo concluyó la auditoría a la Cuenta Pública del ejercicio 2017 del Poder Ejecutivo que aprobó el pleno del Congreso del Estado en la última sesión de la Legislatura este martes 18 de septiembre.La Auditoría al Poder Ejecutivo en lo general concluyó con 52 observaciones y 19 recomendaciones, y daños por 12 millones 056 mil 422 pesos.El dictamen fue votado a favor por los 31 diputados locales presentes en la sesión.Otra observación para Sectur, que no reporta una cuantía de daños pero sí irregularidad en el proceso, es precisamente ese contrato por 8 millones de pesos con la empresa “International News Media LLC”, además de la contratación de servicios para campañas de publicidad con la empresa “, S.A de C.V” por 12 millones 992 mil pesos, relativo a once contratos.La misma observación que la anterior se realiza a otros contratos celebrados por la Sectur para atender las necesidades de mercado y comercialización de la oferta turística de Guanajuato con la empresa, por $12,000,000.00, en los mercados de Norteamérica.La otra observación mayor por el monto de daño al erario es un contrato con, S.A de C.V celebrado por el Instituto de Financiamiento e Información para la Educación ().En base a la reformas legales toca ahora que la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) valores las observaciones de la auditoría y, si ameritan denuncias penales o civiles.Las presente; si son faltas administrativas graves se turnan al Tribunal de Justicia Administrativa y si son faltas administrativas no graves corresponde en este caso a la Secretaría de Transparencia las sanciones.(Monto mayor a los 200 mil pesos)1.- Precio Unitario. Contrato Secretaría de Obra Pública: $657,723.13Se observa de la obra:, séptima etapa, ejecutada al amparo del contrato SOP/RF/LP/PU/IV/OB/OP/2016-0247, del 31 de octubre de 2016, por Constructora Azacán, S.A. de C.V., un importe de $657,723.13, porque en un concepto de obra se pagó un precio sin tomar en cuenta los costos vigentes de los materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios. Sin que se advierta que en estimaciones posteriores ni en el finiquito se haya compensado la diferencia relacionada con esto.2.- Cantidad de obra. Contrato Secretaría de Obra Pública: $385,186.11Se observa de la obra: Construcción de instalaciones deportivas en el, ejecutada al amparo del contrato SOP/RF/LP/PU/ED/OB/SEG/2015-0398, del 24 de diciembre de 2015, por el C. José Felipe Arenas Corona, y desprendido del convenio de Colaboración y Coordinación Administrativa en Materia de Ejecución de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma CONV/SOP/SEG/2015-01 celebrado entre la Secretaría de Educación de Guanajuato y la Secretaría de Obra Pública, un importe de $385,186.11, porque en relación a dos conceptos de obra se autorizaron y pagaron cantidades superiores a las ejecutadas. Sin que se advierta que en estimaciones posteriores ni en el finiquito se haya compensado cantidad alguna relacionada con esto.3.- Estudio de mercado carpas tubulares: $238,330.12Se observa que en el dictamen de las propuestas económicas, la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales adjudicó a un precio no aceptable, lo que derivó en una diferencia por un importe de $238,330.12, en la adquisición de 29 carpas tubulares, en virtud que se adquirieron a precio superior al determinado por el «» en su estudio de mercado, esto derivado de la invitación M3E-47500284-3 del 07 de noviembre de 2016 y adquisición formalizada en contrato 8300001658 y convenio modificatorio del contrato citado, suscrito el 03 de febrero de 2017, celebrado con el proveedor «Proveeduría de Productos y Servicios de México, S.A. de C.V.».4.- Bonificación de Licitación Pública Nacional: $254,836.66En la Licitación Pública Nacional Presencial 40051001-007-16 (CAGEG-007/2016) se realizó el proceso de contratación de “Aseguramiento del Parque Aéreo y Riesgos Inherentes propiedad de Gobierno del Estado de Guanajuato”, bajo el contrato número 8900000963 suscrito el 14 de abril de 2016 celebrado con el prestador del servicio «, S.A. de C.V.,», del cual no se ha recibido la bonificación del 10% de la prima neta del casco por no siniestralidad, aún y cuando la vigencia del contrato concluyó el 01 de mayo de 2017. El importe de la bonificación asciende a 12,365.60 dólares.1.- Cantidades de obra. Contrato INIFEG: $407,615.08Se detecta que en la obra:Se recomienda al sujeto fiscalizado dar seguimiento al importe en una obra sin finiquito ni cierre administrativo dentro del periodo de revisión.La Secretaría de Turismo de Guanajuato no respondió a la acusación de promoción “fantasma”.Si bien el Informe de Auditoría ya se aprobó por el pleno del Congreso el pasado martes 18, la Sectur refiere que a partir de ahora la Auditoría Superior del Estado (ASEG) continuará con el proceso que marca la propia la Ley de Responsabilidades Administrativas para el deslinde de responsabilidades.

