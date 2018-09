Reconoce Ricardo Ortíz que faltó en seguridad tras tercer informe a cargo de Xavier Alcántara

“Debo de decir que (las obras) no quedan inconclusas, si bien constitucionalmente se entra el 10 de octubre, el tema administrativo termina en diciembre, entonces todavía hay un periodo ahí, hablé con los dueños de las constructoras, ha habido problemática de la lluvia, esta temporada ha sido atípica, muy fuerte, nos afecta, sin embargo ya les pedí que redoblaran el esfuerzo, así lo van a hacer”, enfatizó.

Sin contratiempos informe de Xavier Alcántara

El alcalde electo de Irapuato, Ricardo Ortiz Gutiérrez, reconoció que uno de los grandes pendientes de la actual administración pública es la seguridad, sin embargo dijo que hay más logros por destacar que fallas.Al acudir al Tercer Informe de Gobierno, el mandatario electo indicó que con la continuidad que tendrá gracias a la elección consecutiva, podrá darse seguimiento a los proyectos que quedaron pendientes en favor de la ciudadanía.“Es informar lo que se ha venido haciendo, reconocer lo que no y seguir trabajando (...) hay un pendiente de seguridad muy importante, en el cual nosotros sin hacernos a un lado, reconocemos que tenemos que apretar más todavía”, dijo.Ortiz Gutiérrez refirió que continuarán haciendo el llamado a las autoridades Estatales y Federales para que continúen apoyando a Irapuato en materia de seguridad, a fin de que se noten los resultados de las estrategias.Destacó que se tuvo un avance importante en materia de imagen, pues Irapuato pasó a ser una ciudad de alto nivel, y que para el próximo Plan de Gobierno se reforzará la atención a adultos mayores y otros temas sociales.En cuanto al retraso en algunos proyectos de obra pública, que han generado quejas por parte de distintos sectores sociales, el alcalde electo señaló que habló de manera personal con los propietarios de las constructoras encargadas de los proyectos, a fin de que aceleren los trabajos.Sin manifestaciones ni protestas ciudadanas y con pocos ciudadanos de a pie, así se vivió el tercer y último informe del Gobierno Municipal de Irapuato, que este año fue rendido por el alcalde interino, Xavier Alcántara Torres.El alcalde interino arribó al recinto alrededor de las 9:30 de la mañana acompañado de su esposa y familiares, mismos que fueron recibidos por los invitados, quienes no perdieron la oportunidad para felicitarlo y tomarse la fotografía.En el evento, en el que se exaltaron los logros de los últimos 3 años, estuvieron presentes miembros de asociaciones civiles y cámaras, así como algunos comerciantes que al inicio de la administración se habían mostrado en contra del Gobierno local.En el Informe también estuvieron presentes personajes políticos, entre ellos el ex alcalde Jorge Estrada Palero, el Secretario General del PAN, Alfonso Ruiz Chico y el Diputado Local panista, Luis Vargas Gutiérrez.Aunque recibieron invitación, los regidores electos del PRI y de Morena no estuvieron presentes en la ceremonia que se llevó a cabo en el Teatro de la Ciudad.Tampoco hubo presencia de Secretarios del Gobierno del Estado, sólo acudió el Secretario de Gobierno, Gustavo Rodríguez Junquera, quien participó en representación del Gobernador del Estado, Miguel Márquez Márquez.Al exterior, se pudo ver a pocos ciudadanos que se interesaron en conocer los trabajos realizados por la administración pública 2015-2018, pues sólo alrededor de 20 personas estuvieron pendientes del informe que se proyectó también en una pantalla que se colocó fuera del Teatro.El operativo de seguridad tampoco fue intenso, pues además de algunos elementos de Policía Municipal y Tránsito, en el lugar se encontraron los cadetes de la Academia de Seguridad Pública, quienes estuvieron encargados de las vallas que se pusieron para delimitar el acceso hacia el recinto.