Asegura Sapal ya trabajan en drenaje pluvial en Eje Metropolitano

Tal vez te interese:

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Luego de que con las intensasde los últimos días, else, la directora del, Angélica Casillas Martínez señaló que esto se debe a unaEn cuanto a si la vialidad cuenta conla funcionaria detalló:"Yo lo que sé, es que dejaron preparación para la colocación del drenaje pluvial. Ya he comentado que se está trabajando en el proyecto, porque al final de cuentas cuando hay agua, a quien le tocan los malos reconocimientos es Sapal.Lo que a nosotros nos interesa es evitar este tipo de inundaciones (en el Eje Metropolitano)".Y agregó: "No estoy esperando que me lo endosen (el drenaje pluvial), ya estoy trabajando. No hay proyecto aún, lo estamos trabajando entre municipio y nosotros".