“Con ayuda económica de la gente comencé a hacer los murales, a veces por iniciativa mía, lo hacia para adornar los callejones".

“Estos murales los comencé a hacer para que no haya espacios para las pintas, para que no graffitien. Y si las personas respetan estos murales. No me han rayado ninguno”, comentó Pepe quien está orgulloso de todos los murales que ha realizado y que están desde la subida de Hospitales, Cerro del Cuarto, Cinco Señores, Las Lamas y San Clemente.