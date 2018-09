Salamanca y Apaseo el Alto no quieren seguir con Mando Único, dice Rodríguez Junquera

“Algunos están de acuerdo otros no lo están de continuar con el Mando Único, lo que he escuchado es que Salamanca no quiere ni tampoco Apaseo el Alto, es una responsabilidad municipal, tendrán que organizarse por supuesto con el apoyo del Estado, para brindar la seguridad”, refirió.



“Imposible hacerla de un día para otro, pero me parece que están dadas las condiciones para que se pueda hacer esa transición, de ninguna manera los dejaremos solos, seguirá habiendo cooperación por parte de las Fuerzas de Seguridad y las fuerzas federales”, dijo.



“Invitamos a las autoridades electa al dialogo con el nuevo Gobierno del Estado, para si es el deseo terminar con el Mando Único Estatal, poder hacer una transición que garantice la seguridad a todos”, destacó.

ORDENADA CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN



“Ha habido algunas cosas con algunos municipios, los menos, para destrabar y sentar a los equipos de transición, venimos avanzando muy bien, yo creo que el 10 de octubre no tendremos ningún problema para que estén instalados los nuevos Ayuntamientos”, puntualizó.



“Es una presunción legal de los poseedores, de los dueños de las propiedades que parece positiva, va acorde con la doctrina y la jurisprudencia de la Suprema Corte (...) siempre que haya una hipótesis en el código penal favorece a las personas en el cuidado de su vida, de su salud, de su patrimonio”, dijo.



“Creo que no, le sigo apostando más bien a que la función del Estado pueda garantizar mejor la seguridad de los habitantes de la entidad”, dijo.

PIERDEN EL FIAT NOTARIAL



“Los Notarios siguen mereciendo todo mi respeto, es un gremio con el que hemos venido trabajando, pero también en este poco más de un año hemos revocado 3 Fiat, hemos suspendido a uno por 6 meses y tenemos algunos otros procedimientos”, dijo.

Las autoridades electas de los municipios de Salamanca y Apaseo el Alto no quiere continuar con el Mando Único Estatal, por lo que se buscará que de forma paulatina fortalezcan sus policías municipales antes de retirar a los elementos del estado, señaló el Secretario de Gobierno, Gustavo Rodríguez Junquera.Comentó que durante el sexenio que está por terminar, los municipios de Apaseo el Grande, Apaseo el Alto, Salamanca, Jerécuaro y Coroneo fueron los que aceptaron implementar el Mando Único Estatal, y la mayoría tienen intención de continuar con esta figura.Rodríguez Junquera indicó que para retirar esta figura de los municipios que decidan no seguir, tendrá que haber primero un proceso para capacitar a nuevos elementos de policía en las Academias de Seguridad y se tendría que hacer una planeación coordinada con el gobierno estatal.Asimismo señaló que no necesariamente el término del convenio de coordinación para el Mando Único Estatal se terminará en el mes de diciembre de este año, pues puede darse por terminado antes de esa fecha o bien prorrogarse.Rodríguez Junquera aseguró que el cambio de administración en los 46 municipios será ordenado, y que no se prevé ningún problema o focos rojos.POSITIVA DEFENSA PROPIALa figura de la legítima defensa no será tomada como un permiso para hacer justicia por propia mano, señaló el Secretario de Gobierno, Gustavo Rodríguez Junquera.Destacó que la aprobación de esta figura pondrá en el Código Penal una presunción a favor de las personas podrán repeler agresiones de quienes ingresen en sus domicilios, y que en cada caso, el Ministerio Público tendrá que acreditar que el propietario no actuó fuera de los parámetros de la legítima defensa.Rodríguez Junquera refirió que existe una reglamentación específica para poder tener un arma de fuego en casa, o contar con el permiso de portación, por lo que no cree que la aprobación de esta figura abone al uso indiscriminado de armas.Señaló que esta protección se amplió también a los negocios, por lo que confía en que se actúe de manera correcta y dentro de la ley cuando alguien busque dañar la vida o el patrimonio de algún guanajuatense.El Secretario de Gobierno dio a conocer que en poco más de un año han sido 3 los Notarios Públicos los que han perdido su Fiat, y uno más fue suspendido por un periodo de 6 meses.Señaló que los casos que tienen algún procedimiento son llevados por el Tribunal de Justicia Administrativa, y en cuanto se tenga una resolución, se darán a conocer.