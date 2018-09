Un cirujano de California que apareció en televisión en un reality show de citas y una mujer, amiga suya, fueron acusados la semana pasada de drogar y violar a dos mujeres. Las autoridades creen que hay más víctimas.

Los hechos tienen lugar desde el 10 de abril del 2016, cuando el doctor Grant William Robicheaux, de 38 años, y Cerissa Laura Riley, de 31, conocieron a una mujer de 32 en un restaurante de Newport Beach y la llevaron a una fiesta. Luego la llevaron a un apartamento en Robicheaux, y cuando ella estaba intoxicada, la drogaron y violaron, dijo el fiscal de distrito del condado de Orange, Tony Rackauckas.

Unos meses después, el 2 de octubre del 2016, Robicheaux y Riley, presuntamente tomaron algo con otra mujer en un bar en Newport Beach hasta que quedó inconsciente para abusar sexualmente de ella con intenciones de violación, dijo la misma fuente oficial.

La primera víctima reportó el evento a la policía al día siguiente y dio positivo en una prueba toxicológica. La segunda después de recuperar la conciencia, comenzó a gritar hasta que un vecino llamó a los agentes policiales.

ELEMENTOS ENCONTRADOS

En el marco de la investigación comenzada hace dos años, cuando dos mujeres denunciaron a la pareja, los videos no fueron el único hallazgo, durante un registro a la casa del cirujano fue encontrado GHB, una droga que suelen usar los delincuentes sexuales en citas románticas.

"En los materiales que hemos incautado, hay miles y miles de vídeos e imágenes en el teléfono de Robicheaux, en muchos también aparece Riley. Por lo que estamos lo estamos analizando meticulosamente", ha dicho Rackauckas. "Las mujeres en los vídeos parecen estar muy ebrias, más allá de poder consentir o resistirse", agrega. En base a esto, los investigadores creen que hay muchas más víctimas.

La pareja fue acusada de violación por el uso de drogas, cópula oral por anestesia o sustancias controladas y otros delitos. Han salido de prisión bajo fianza de 100 mil dólares y será procesada el siguiente 25 de octubre.

El doctor acusado tuvo una aparición en un reality show del canal Bravo, que ya no se emite, llamado Online Dating Rituals of the American Male (Rituales de citas en línea del hombre estadounidense) en 2014.

