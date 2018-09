Claudia Dino, mujer de 28 años, fue asesinada de una puñalada en el abdomen a manos de su actual pareja. El hecho ocurrió en la localidad misionera de San Martín de Tours y fue avistado por los cuatro hijos de la fallecida de 12, 9, 7 y 3 años de edad. El agresor escapó, pero finalmente se entregó y quedó detenido.

La víctima protegió a sus hijos mientras les gritaba “Corran, corran, me hincó”, pero cuando la ambulancia llegó al lugar, Claudia ya había muerto.

Luego de apuñalarla, la ex pareja de Claudia huyó en motocicleta para esconderse en la casa de sus padres, donde finalmente fue detenido luego de que se entregó a la Policía. El agresor fue identificado como Daniel Omar Salvayot, esperó a su novia en el barrio municipal por la noche y con poca luz, la atacó frente a sus hijos mientras Claudia intentaba salvarlos al grito de “Corran, corran. Me hincó”.

Esa no fue la primera vez que ella fue víctima de la violencia de género, porque hace un tiempo se separó de otra pareja con a que también vivió acosos.

Las amigas de la víctima confesaron que la relación de ella con su pareja iba mal desde hace bastante tiempo y que el feminicida era una persona muy celosa que empezó a portarse más violento tras la pérdida de un embarazo. Además, Claudia les había dicho que quería separarse.

María Tachile, vecina y amiga de la víctima, atestiguó el crimen:

“Esa noche me llamó una conocida para decirme que Daniel le había contado a su familia que había matado a Claudia. Me fui hasta su casa y la encontré bien; me contó que recién había vuelto de la iglesia. Cuando salgo por atrás de la casa para volver, lo veo detrás de la letrina con un cuchillo en la mano y me asusté. Le grité a Claudia y ella salió a enfrentarlo porque él siempre la amenazaba de muerte, pero nunca pasó de eso”, relató.

“Hubo insultos entre ambos hasta que le clavó el cuchillo. Yo intenté defenderla, pero empezó a tirar cuchillazos para todos lados y los chicos gritaban que deje a su mamá, que no la maté. Después se escapó en su moto”, agregó.