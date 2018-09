La firma de ropa Zara fue denunciada debido a un reciente ‘plagio’ de uno de los bordados tradicionales chiapanecos por parte de las artesanas, junto a la ONG Impacto.

Los efectos son dañinos para la frágil economía de la comunidad.

Las artesanas no solo hablan de las consecuencias sobre su economía, sino que los dibujos representan la manera en la que la comunidad ve al mundo y son un símbolo de identidad que todavía visten.

Con mucha dedicación, María puede hacer cuatro prendas al mes por las que ganará cerca de 400 pesos, siete veces menos el salario mínimo en México, mientras que Zara tarda en fabricar una blusa en pocos minutos que termina costando 599 pesos mexicanos.

Las artesanas de Aguacatenango duran más de 50 horas en tejer esa misma prenda y deben malvenderla en 200 pesos, dijeron.

Ellas fueron contactadas por el diario.es, fuentes del grupo Inditex que ‘no van a hacer comentarios’ sobre el asunto.

María se reúne en su patio con 37 mujeres con ovillos y agujas que guardan en sus camisas holgadas. Platican entre susurros sin dejar de mirar sus manos con resignación. Es la segunda vez que denuncian a Zara por usar diseños tradicionales de la misma comunidad sin tenerlas en cuenta: ya ocurrió en 2016 con otra blusa, explicaron.

A pesar de ello, no es la primera vez, Desde 2012, Impacto ha documentado que ocho marcas internacionales han copiado los bordados de pueblos originarios mexicanos de los estados de Oaxaca, Hidalgo y Chiapas sin reconocer a las autoras ni hacerles llegar una contraprestación económica.

“Hay una protección al patrimonio individual con los derechos de autor, pero no al patrimonio colectivo que lleva cientos de años. La legislación no las protege porque no hay una organización colectiva que pueda hacer vinculante una ley y las autoridades no atienden estos casos”, lamentó Adriana Aguerrebere, directora de Impacto, la organización que apoya a más de 500 artesanas mexicanas para revalorizar su trabajo para lograr un comercio ético, así como denunciar casos de plagio, batalla que causa más contratiempos que éxitos.