QUEJA EN SAN LÁZARO

El clamor del sector empresarial leonés por el alza grosera de las tarifas de energía eléctrica en las industrias ya encontró eco en los representantes populares. El coordinador de los 14 diputados federales panistas, Jorge Espadas, presentó un punto de acuerdo con la firma de todos sus compañeros.La propuesta exhorta a la Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Federal de Electricidad, a revisar la metodología y cálculo de las tarifas aplicables al sector industrial de Guanajuato y que procedan a bajarlas.El punto de acuerdo retoma datos del INEGI que reflejan los problemas que enfrenta la industria nacional para ser competitiva. Por ejemplo, de abril a noviembre 2017 la actividad industrial registró cada mes caídas.El sector industrial y los representantes populares también se preguntan sobre los efectos positivos que se esperaban con la reforma energética, que a dos años de su entrada en vigor todavía no sienten.Luego de la declaración del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, de que recibirá un país en bancarrota, el coordinador de los diputado federales del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, salió en los medios de comunicación para pedirle que apele a la prudencia y deje de hacer declaraciones cuando no está en funciones.El guanajuatense opinó: “Tenemos retos financieros, pero no estamos en bancarrota, tenemos una deuda históricamente la mayor, como Senador año con año voté en contra, sin embargo, hay indicadores que son positivos, poner todo en una sola frase resulta inoportuno, irresponsable y descontextualizado”.El panista respaldó la propuesta del presidente de la Mesa Directiva, Porfirio Muñoz Ledo, de que el Presidente de la República en turno regrese al Congreso de la Unión a rendir sus informes: “Tenemos que tener una dignidad republicana y tiene que haber respeto, colaboración y división de poderes, el hecho de que el Presidente no pueda entrar a este recinto no es una conducta republicana”, opinó.El próximo secretario de Gobierno de Guanajuato, Luis Ernesto Ayala, se reunió en privado con la asociación del Parlamento Ciudadano que comanda Jaime Gallardo. Les habló del gran reto de la seguridad que enfrentarán en coordinación con la Federación y sin tintes partidistas, así les dijo. Recordó que la semana pasada ya se reunieron con Alfonso Durazo, próximo secretario de Seguridad.El síndico leonés con licencia también les repitió lo que su jefe Diego dijo en campaña, que la prioridad es fortalecer a las policías municipales, depurar los cuerpos policiacos y que insistirán en proponer a la Cámara de Diputados la prisión preventiva por portación de armas de fuego y robo de combustible.No sabemos si es unidad o resignación, pero los panistas de Guanajuato que tanto clamaban por regresar a sus sabrosas contiendas internas, pues ahora parece que prefieren evitarla. La convocatoria para renovar la dirigencia estatal se publicó y sólo Román Cifuentes levantó la mano para registrarse. “Lo que me interesa es servir al partido, ponerme a disposición de todos los militantes”, nos dijo ayer.Román ya apareció en una fotografía hace unos días con Márquez y Diego, fue la bendición oficial. Así que no se perfila ningún valiente que se ponga en frente, dicen que ya trabaja en la operación de cerrar la pinza con el debilitado grupo del hoy diputado federal, Fernando Torres Graciano, y todos contentos. Hay que esperar quiénes lo acompañen en la Secretaría General y las siete sillas del Comité Estatal.En Morena la próxima semana asume la dirigencia provisional por un año la hoy secretaria general, Alma Alcaraz. La ex panista sinaloense es aguerrida, sabe de política y será ruda opositora panista. Sustituye a Ernesto Prieto, quien será diputado local y además coordinador de la bancada de cinco.En la cancha del PRI nada se mueve. La jefa de partido, también provisional, Celeste Gómez, tendrá el doble encargo como diputada local hasta que el Comité Nacional no defina cuándo y cómo renovar la dirigencia estatal del tricolor, y pues no hay ninguna señal de que eso vaya a pasar pronto. Allá ellos...A unos días del relevo en los Poderes Legislativo y Ejecutivo, el gobernador electo, Diego Sinhue Rodríguez, se reunió el lunes con la bancada de diputados panistas que serán mayoría en el Congreso.Fue un encuentro de cordialidad panista para ofrecerles puertas abiertas y trabajo colaborativo. Ni Diego ni los diputados que coordinará Jesús Oviedo platicaron todavía de la agenda legislativa.