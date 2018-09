Corredor Industrial

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Buenas noticias para la industria del calzado y vestir, siempre y cuando se cumplan.En el acuerdo al que han llegado México y Estados Unidos respecto al TLCAN se obliga a nuestro País a reforzar las acciones dirigidas a combatir el que sin duda es uno de sus principales dolores de cabeza: el contrabando y la piratería.Ahora las autoridades tendrán que detener aquellos productos que consideren sospechosos de su piratería o falsificación.En el País, se confisca este tipo de mercancías en las aduanas, pero solo bajo querella de las empresas afectadas por un cargamento en particular o cuando el sistema aleatorio para revisar mercancías marca rojo, lo cual dicho por los propios industriales no asegura por completo que sean detectadas las mercancías piratas que entran o salen por las aduanas.De los 59 millones 352 mil 395 pares de calzado que se importaron el año pasado, un 68% entró a México con precios por debajo del precio estimado y, solo el 32% con el precio correcto.En el vestir, en 2014 entraron de contrabando 265 millones de pesos en mercancía, en los siguientes años se logró bajar a 200 millones de pesos.Por esa razón es que en reiteradas ocasiones el líder de la CICEG y Canaical, Luis Gerardo González García, ha solicitado el apoyo de las autoridades.En 2014, hay que recordar que en el marco de la inauguración de la feria de Sapica, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, anunció la publicación del Decreto por el que se establecen medidas para la productividad, competitividad y combate de prácticas de subvaluación del sector calzado.Ese Decreto puntualiza que las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Economía, en el ámbito de sus respectivas competencias, implementarán acciones permanentes para prevenir y combatir la práctica de subvaluación de mercancías importadas.En el XXII Encuentro Latinoamericano de Cámaras de Calzado que se realizó en León, el año pasado, nuevamente el tema fue puesto en la mesa por los industriales del calzado en Latinoamérica, fue para hacer un frente común para disminuir uno de los problemas más arraigados y lucrativos como es el contrabando y la piratería.La PyMe Repiba propiedad de la familia Durán comenzó comercializando productos de seguridad industrial y ahora ha comenzado a fabricar mercancía para cubrir de pies a cabeza a operarios de Mazda, Denso, Hirotec, Martín Rea, Kasai Mexicana y Altex.De acuerdo al Clúster Automotriz de Guanajuato, que dirige Alfredo Arzola, en la actualidad existen 400 proveedores trasnacionales y 3 mil 600 locales que atienden a la industria automotriz de los cuales un 10% lo hace de forma directa.Este sector, que genera 100 mil empleos, surte a las armadoras y su cadena de valor desde componentes para el auto hasta productos de limpieza, oficina, alimentos y hospedaje.Al concluir 2016, se contabilizaban 2 mil 500 proveedores de alimentos, servicios, mantenimiento de equipo, transporte y hasta piezas mecánicas.El pool de empresas generaba, de acuerdo al IMSS, 80 mil empleos directos mientras que en los datos de Claugto era de 40 mil más.En 2011 en Guanajuato se producían 350 mil unidades, y el nivel de exportación de autopartes era de cuatro mil 900 millones de dólares, a 2020, ya con el inicio de operación de la planta de Toyota en el estado y las inversiones que se proyectan de otras compañías, se espera que el monto de exportaciones llegue a 25 mil millones de dólares al año, con lo que crece la oportunidad y proyección del número de MiPyMes que atiendan la industria del sector automotriz en Guanajuato.En la primera semana de este mes se informó de que León será sede del Industrial Transformation México 2019, un evento en donde se concentrará más de un centenar de empresas de América y Europa que presentarán lo más novedoso en tecnología en sectores como el aeroespacial, automotriz y electrónico.Nos pusimos a buscar más información al respecto con las fuentes involucradas de forma local y, nos enteramos que los acercamientos en efecto existen y han sido desde hace varios meses en los que se ha presentado una propuesta formal de las características que ofrece el recinto de negocios, Poliforum León, la oferta hotelera de la ciudad y municipios cercanos, así como la logística que permite conectarse a las principales ciudades de México en un tiempo no mayor a dos horas.La razón del porqué de forma oficial no sea expresado nada al respecto es que no quieren adelantarse, pues usted sabe que en eso de las negocios cualquier paso en falso puede cambiar los planes.Así que esperan con ansia el dar a conocer el logro, pero han preferido pacientemente guardar cordura hasta no tener todos y, cada uno de los documentos firmados por los organizadores.Un punto a favor para su llegada a León, es que en la pasada edición del Hannover Messe, México llamó la atención como país invitado y los organizadores saben del crecimiento industrial que ha tenido la zona y les agrada la idea de realizarlo en la ciudad zapatera.El evento está programado del 9 al 11 de octubre del próximo año y entre su menú de opciones se ofrecen: programas de educación, conferencias y área de exposición que engloban temas de manufactura inteligente y la transformación digital en México contando con un programa de exposición que presenta 4 categorías principales manufactura inteligente, automatización y robótica industrial, fabricación digital en TIC y logística inteligente.Esperemos que antes de concluir el año la gente de Poliforum nos dé la buena noticia de que en efecto la próxima edición de la Expo hermana de Hannover Messe se realice en León.