¡Gracias, Góber!

Desde el 2014 a la fecha, la prevención, atención y sanción a la violencia contra las mujeres logró grandes adelantos. El comienzo de esta labor se dio con el reconocimiento del gobernadorde que no se estaba haciendo lo necesario ni lo que se requería para cumplir con laUna postura de humildad por parte del mandatario del estado y una gran voluntad de cumplir con la disminución de la violencia contra las mujeres fueron los primeros pasos para lograr avances en la materia.El presupuesto para cumplir las metas y el compromiso en la erradicación de la violencia de género se incrementó de 17 millones a 107 millones. Este incremento de más de un 500% en el recurso para el Instituto para las, hizo posible el implemento de acciones necesarias en los distintos ejes que permiten acceder a una vida libre de violencia.Se ha destinado recurso para disminuir las brechas de desigualdad, capacitando a las mujeres para iniciar su propio negocio y puedan lograr su independencia económica, y proporcionándoles equipo, herramienta y mobiliario para poder iniciar o fortalecer su ocupacióny los Municipios cuentan con unidades especializadas en atención a la violencia familiar y con centros de atención itinerantes que acuden a distintas comunidades según se requiera. Así también se cuenta con un albergue estatal para el resguardo de las mujeres, sus hijas e hijos que sufran violencia, en el cual reciben apoyo para generar un proyecto de vida y autonomía económica.Guanajuato es el primer estado que, a través del, maneja dos modelos nacionales de atención para hombres agresores desde el enfoque de las masculinidades que puedan construir relaciones basadas en la igualdad entre mujeres y hombres.Para la atención de mujeres víctimas de violencia, el Estado cuenta con la línea 075 que presta servicios jurídicos, de trabajo social, denuncia y psicológicos los 365 días del año, las 24 horas en los 46 municipios. En 2017 se inauguró el Centro de Justicia para Mujeres, cuyo modelo de operación es referente nacional, donde seSe ha tenido una campaña permanente en el estado para dar un mensaje contundente: en Guanajuato la violencia contra las mujeres es un delito. En Guanajuato los feminicidios se castigan con 70 años de prisión.se persigue de oficio y no importa que la víctima no denuncie o retire los cargos. Tenemos la primera sentencia a nivel nacional que reconoce la violencia familiar en relaciones de noviazgo.Por las acciones aquí citadas y muchas más que por límite de espacio no alcanzan a ser incluidas, las mujeres de Guanajuato agradecemos al gobernador Miguel Márquez el esfuerzo realizado para cumplir con