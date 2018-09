Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

En el podio, doce sobrios sillones. No había mesa o paño que protegiera a los ahí sentados del escrutinio o de los lamentos, lasMe sirvieron de bien poco los años de escuchar testimonios de víctimas. El pasado viernes ellas y ellos se apoderaron durante tres horas del salón Juárez del Centro Cultural Tlatelolco y desencadenaron un huracán de emociones y razones. En el podio, siete madres y un padre usaron el micrófono para compartir su sentir y señalarle al Estado lo que quieren y cómo lo quieren.Tantas emociones se atemperaban con la esperanza.La intensidad de esas horas sacudía hasta a los veteranos más curtidos.Ahí estaban el presidente electo y representantes de instituciones sosteniendo al movimiento, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que finalmente se pone a la vanguardia, representantes de las Naciones Unidas y de la Cruz Roja Internacional, diplomáticos y periodistas, muchos periodistas.El presidente electo Andrés Manuel López Obrador observaba atento aquella avalancha de emociones que permitía atisbar la vida en los infiernos. Se veía abrumado pero no ocultaba sus emociones y eso lo humanizaba.Tal vez por ello empezó apoyándose en los temas repetidos miles de veces en su larga campaña.Luego se recuperó y terminó conectándose con la audiencia apoyándose en anuncios relevantes:habrá tanta justicia como le sea posible y tanto presupuesto como sea necesario; la comunidad internacional será siempre bienvenida y después de asumir la presidencia pedirá perdón a las víctimas a nombre del Estado.Alejandro Encinas estará a cargo de contener el dolor y darle contenido a la esperanza. Es una elección acertada. Es conciliador, sabe escuchar y dialogar, su piel está forjada en mil batallas electorales y burocráticas y, lo mejor de todo,La tarea es inmensa, pero será viable en la medida en la cual los funcionarios se acerquen a quienes tienen el conocimiento acumulado: las víctimas y sus colectivos; los organismos civiles;Javier Sicilia señaló las cuatro columnas del edificio: verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.En esa construcción tendrá que haber reacomodos en los liderazgos de las víctimas y en su forma de organización. Entre ellos es enorme la desigualdad en conciencia y calidad de la propuesta.Es indispensable la unidad, porque la búsqueda de la justicia transicional enfrentará un sistema arraigado de complicidades y corrupciones al interior del Estado, la sociedad y el entorno internacional.la verdad alcanzada sobre aquella gesta juvenil ha sido mérito principal de la sociedad. Nunca ha habido justicia, reparación y garantías de no repetición para las víctimas de esa y otras infamias en México.El futuro puede ser diferente. En el encuentro se expresó un país dolido pero vigoroso, conocedor de lo que quiere y consciente de la justeza de sus demandas y de la fuerza de sus alianzas.El viernes había dolor, mucho dolor, pero también esperanza de que finalmente la República está sellando un compromiso con la verdad y la justicia.Twitter: @sergioaguayo