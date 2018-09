La herencia de Márquez

Miguel Márquez Márquez debe contar los días para dejar. Hay quienes lo hacemos también.El Gobernador saliente parece haber entrado en una espiral de inmovilidad y/o desdén que involucra de igual manera la imposibilidad de su administración para contener la grave crisis de inseguridad que lastra a la entidad, a la par de la transición que encabeza, quien asumirá la papa caliente con la encomienda principal de apaciguar la tierra.Márquez, por alguna extraña razón -o tal vez no- ha sido evaluado como uno de los mejores mandatarios estatales del país, aunque la espiral violenta que despunta en Guanajuato haría inexplicable esa percepción, que laceraSi bien la problemática está focalizada en el problema del, otros indicadores ligados a la violencia y la inseguridad también han despuntado, sin que se haya visto una postura activa delEscuchamos justificaciones, argumentos que rayan en el pretexto. Luego la credibilidad del Ejecutivo estatal y su margen de maniobra se ven mermadas porPero lo verdaderamente preocupante es cómo se ve ahora a Guanajuato a nivel nacional y tal vez a nivel internacional. No sólo desde el punto de vista mediático sino desde el punto de vista deHace no mucho tiempo,eran noticias reportadas con relativa frecuencia en municipios rurales o incluso urbanos de entidades como GPero ahora esto ocurre enLo vemos igual enque en Celaya o en Villagrán. Y a eso hay que sumar lo que ocurre en las casas habitación, los negocios y demás delitos comunes.

¿Será que nos vamos acostumbrando?, ¿llegará un momento en el que algún municipio deberá implementar el toque de queda o las maestras de kinder o primaria deberán enseñar a sus alumnos a arrojarse al piso cuando se escuche una balacera?

Confío que eso no sucederá.

