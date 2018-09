EVACÚAN SUS VIVIENDAS

Una falsa alarma sobre el desbordamiento de ríos a consecuencia del elevado nivel de agua que lleva la, causó pánico entre los habitantes de esta comunidad y El Tecolote, en Purísima del Rincón.A través de redes sociales comenzaron rumores sobre ele inundación de algunas casas de las comunidades citadas, lo que causó la movilización de los habitantes, algunos de ellos con la intención de abandonar sus hogares para ponerse a salvo.La madrugada de ayer, luego de que comenzaran las falsas noticias sobre el desbordamiento, se notificó al sistema de emergencias 911, para que se les brindara apoyo, pues esto causóentre la población.En redes sociales comenzaron a circular dichos rumores, mismos que alarmaron a los habitantes, y que a su vez llegaron a, donde los habitantes tomaron medidas extremas, pues salieron de sus domicilios para garantizar su seguridad y de sus familias.De inmediato se movilizó al personal de Protección Civil para realizar la supervisión de la zona; el personal de rescate tranquilizó a la población, pues señalaron que no existía tal de riesgo y pidieron volver a sus domicilios.Debido al caos que esta falsa noticia generó, el mismo alcalde, Juventino López Ayala, en coordinación con Protección Civil acudieron al lugar a supervisar y se determinó que no había tal emergencia.Autoridades municipales se encargaron de desmentir el rumor, haciendo hincapié en que se tiene supervisión de las zonas y que no existe tal situación de alerta.Sigue leyendo: