ENTREVISTA

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Cats, Wicked, Footloose, Finding Neverland, Come Fly Away y Guys and Dolls son algunas de las producciones de teatro musical de Broadway en el que Ron Todorowski ha participado.El bailarín y coreógrafo estuvo en nuestra ciudad, en el Teatro Aurora del Instituto Oviedo, para ofrecer una master class de alto impacto de actuación, jazz teatral a amantes del arte, bailarines y actores.Los asistentes obtuvieron herramientas técnicas y ejercicios físicos para mejorar sus capacidades para bailar, su precisión física al desenvolverse en escena, su expresión corporal y su capacidad de interpretación.Además, Ron compartió con todos ellos algunos principios de jazz teatral, un estilo delineado por técnicas de expresión corporal, jazz y danza contemporánea donde el objetivo es la representación y personificación teatral. En este tipo de danza, el cual está presente en las comedias musicales y óperas rock, se utilizan ademanes y posturas sobre diversos ritmos musicales.Entre otros de los proyectos televisivos del afamado bailarín están Saturday Night Live, The Today Show, The View y el largometraje Winter’s Tale. Asimismo, además de que ha bailado para eventos especiales como los Tony Awards y los MTV Video Music Awards.Yo siempre estaba yendo a ballet clásico. Obtuve una beca cuando era más joven y vi un espectáculo de Broadway, vi “ Guys and Dolls” y dije, “¡oh Dios mío, yo también quiero hacer eso, quiero estar allá arriba!”, y creo que esa experiencia me hizo querer contar historias de esa misma manera y hacer ese estilo de baile, ese fue un momento importante para mí.El mayor reto en mi carrera fue cuando me lesioné. Me lastimé la espalda baja en 2012 estando en “Wicked”, en Broadway, y algo que empezó siendo horrible terminó por ser una bendición porque me despertó el hecho de que no voy a estar haciendo esto por siempre, pero fue maravilloso, me hizo un bailarín más inteligente.Uno de los principales es que deben tomar clases de ballet si quieren sobresalir y volverse más fuerte. Yo diría que en cada forma de arte requiere de bases técnicas, ya sea arte o canto, cualquier composición musical, coreografía, necesitas una fuerte base técnica. Así que yo diría que una de muchas cosas es tomar clases de ballet y después podrás sobresalir en cualquier otro estilo de baile.Broadway es un poco diferente de cuando yo inicié. Creo que, actualmente, lo esencial es no solamente ser un gran bailarín, tienes que ser capaz de cantar, actuar y en serio, específicamente relacionado con el baile, tienes que ser capaz de actuar a través del movimiento, ser capaz de contar una historia, no es suficiente tener los grandes elementos físicos, tienes que emocionar y contar una historia en específico con el baile.He hecho musicales que son muy tradicionales como “ Guys and Dolls”, y también he hecho, supongo que lo llamarían teatro musical contemporáneo y ese es mi favorito. Me encanta ser capaz de contar una historia específica a través del baile y el movimiento, por eso quiero hacer coreografías de musicales tradicionales también.Yo diría que los artistas con los que trabajo, la ciudad de Nueva York realmente me inspira, es una ciudad con mucho que ofrecer en cada aspecto del arte.