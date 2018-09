Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Después de dos precastings Mexicana Universal (MU) Guanajuato tiene once candidatas que podrían portar la corona de su Estado, si son aprobadas por Lupita Jones, directora nacional del certamen.En el restaurante del LQ Hotel La Quinta se realizó una rueda de prensa para presentar a las semifinalistas del concurso de belleza estatal con la presencia de diez de las once seleccionadas.“Estamos muy contentos por presentar a las chicas que buscaran pasar a la gran final, sólo necesitamos mandar un vídeo de cada una de ellas y nuestra directora Lupita Jones de el visto bueno”, comentó Erika Gómez, coordinadora de MU Guanajuato.En un par de semanas la directora nacional del concurso recibirá los vídeos de las aspirantes a la corona guanajuatense, para que ella dé el visto bueno a cada una de ellas, de las once tiene que seleccionar de 6 a 8 jóvenes.“Ella (Lupita) puede decirme que las once concursan y las once concursan, ahora es su turno de seleccionarlas, ella verá en el vídeo su desenvolvimiento en pasarela y cómo responden a unas preguntas que ella misma nos enviará”, añadió Erika.La final se planea para los primeros días de diciembre, dependiendo de la agenda de Jones, quien según la coordinadora tiene intereses por asistir al certamen guanajuatense.Purísima del Rincón e Irapuato son las posibles sedes de la final, actualmente la coordinación del concurso y las administraciones de los municipios trabajan para encontrar la sede ideal.“De aquí al día de la final tendremos concentraciones en diferentes municipios del Estado, en las que las chicas tendrán actividades culturales, nutricionales y de entrenamiento físico y mental”, dijo Erika.La primera concentración será el 22 de septiembre en Guanajuato Capital en donde las seminifinalistas asistirán a la callejoneada y visitarán diferentes recintos emblemáticos como el Teatro Juárez.Alternos a las actividades del programa Noviembre Mes de la Moda Guanajuato Inspiración que Viste, las jóvenes tendrán pasarelas públicas en Plaza Mayor, Outlet Factory y la agencia de autos Mitsubishi Motors.Edad: 22 añosMunicipio: LeónProfesión: Estudiante de mercadotecnia en la UNITEC“Considero que tengo las capacidades y aptitudes que se necesitan, no sólo físicas, emocionales e intelectuales, además me gustaría resaltar que la belleza no esta peleada con la inteligencia”.Edad: 26 añosMunicipio: SalvatierraProfesión: Licenciada en derecho“Para que la gente conozca a la mujer guanajuatense, sepa que es una mujer orgullosamente trabajadora, inteligente y bellas”.Edad: 26 añosMunicipio: LeónProfesión: Licenciada en ciencias de la comunicación“Desde muy chiquita veía a las misses y me imaginaba siendo una de ellas para representar a mi Estado a nivel nacional”.Edad: 23 añosMunicipio: LeónProfesión: Licenciada en diseño industrial“Creo que tenemos como Estado muchísimo para dar, la mujer guanajuatense es muy trabajadora y siempre sale adelante, esas cualidades las tengo y sé que será una competencia difícil, pero estoy lista”.Edad: 21 añosMunicipio: LeónProfesión: Licenciada en Administración.“Trabajo como directora administrativa. Me gustaría obtener el título porque tengo mucho que demostrar; talento y actitud. También quiero demostrar que este no es un certamen sólo de belleza exterior sino de belleza interior.Edad: 20 añosMunicipio: LeónProfesión: Estudiante de Negocios Internacionales en la Universidad De La Salle Bajío“Creo que será una experiencia muy bonita porque te ayuda a crecer como persona y me gustaría ser portadora de conocimientos de nuestro Estado y ser un ejemplo para muchas personas”.Edad: 24Municipio: SalamancaProfesión: Licenciada en gestión empresarial.“Me gustaría obtener el título porque creo que es una gran experiencia”.“Es un objetivo personal y creo que me va a ayudar en mi desarrollo no solo como persona sino como profesionista y ser humano en general”.Edad: 23 añosMunicipio: AbasoloProfesión: Licenciada en diseño industrial“Creo que tengo una mentalidad abierta en la que sé que no cuenta sólo la belleza, sino que tenemos que tener ideales y valores que los poseo y seré una digna representante de Guanajuato”.Edad: 23 añosMunicipio: IrapuatoProfesión: Estudiante de Psicología en la Universidad Privada de Irapuato“Creo que mi Estado tiene mucha riqueza cultural, gastronómica, arquitectónica y de tradiciones, que puede resaltarse en todo México y el mundo”.Edad: 20 añosMunicipio: IrapuatoProfesión: Estudiantes de Negocios Internacionales en la Universidad Incarnate Word“Quiero representar a mi Estado no sólo por mi desarrollo personal, sino también para apoyar en los diferentes sectores como cultural, deportivo, ciencia e investigación,”.