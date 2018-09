'Chicharito' Hernández da referencias de Osorio

El defensor del West Ham, Fabián Balbuena, también seleccionado de Paraguay, expresó que tuvo una charla con con Javier ‘Chicharito’ Hernández en relación al nuevo entrenador de la Albirroja, el colombiano Juan Carlos Osorio.

Tras su gestión como técnico de la Selección Mexicana, que culminó con la eliminación del equipo de la Copa del Mundo de Rusia 2018, el defensor se acercó al atacante tricolor para conocer más del ahora estratega de Paraguay. “' Javier me dio buenas referencias, tanto laborales como personales, aseguró Balbuena para radio 730 AM en su país. Balbuena, que lleva poco tiempo en la Premier League, mencionó “(Chicharito) me dijo que Osorio es un entrenador estudioso, que todos tienen oportunidad con él (sobre las rotaciones)”. El paraguayo reconoce que le entusiasma la nueva etapa en selección en la que buscarán lograr el objetivo de calicar al próximo Mundial.