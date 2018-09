“El zoquete, ¿viene o no viene? Está facturando desde el primero de mes y estamos terminando el mes y no laboró. Osorio demora porque está jugando a dos puntas. Le han de pagar más por hacer esto”, aseguró, refiriéndose a la posible esperanza de Osorio de ser seleccionador de Colombia.



“La lista el viernes, ¿con qué jugadores? Él, en vez de ver el futbol paraguayo, estaba viendo Atlético Nacional con Independiente, o no sé qué cosa en Colombia, dejate de joder Osorio”, insistió Sosa Briganti, quien es conocido por su tendencia a causar polémica.



"El tipo vino, pidió un par de cosas. El pasto alto, un par de cosas muy novedosas, claro", finalizó Briganti en tono sarcástico.

La ausencia de Juan Carlos Osorio Osorio fue presentado con Paraguay a inicios de este mes y aún no ha comenzado formalmente su proceso con el equipo guaraní, por lo que Javier Sosa Briganti, periodista de la cadena SNT Deportes, se refirió al ex entrenador del Tri como un "zoquete" que juega "a dos puntas".