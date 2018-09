La primera obligación de Nacho Ambriz: 'sacudir' la alineación

2018-09-21 06:00:00 | LUIS GERARDO LUGO | @geraslugo

Para ser un revulsivo efectivo, Ambriz tendrá que imponer un golpe de autoridad, mínimo un movimiento significativo

En su debut con León, Ignacio Ambriz enfrenta una prueba de fuego. No es contra un grande ni un popular, sino contra uno de los peores de la Liga.

Tampoco es una irreverencia para Lobos BUAP, sino una realidad por los números que tiene después de nueve fechas.

Sabemos que en el futbol cuando te confrontas en la cancha con un sotanero, si le vences era tu obligación, pero si eres vencido te conviertes en el hazmerreír de la semana.

León tampoco es el ejemplo idóneo y por eso estrenará técnico, pero es seis puntos mejor que los poblanos. En una sola palabra, favorito.

El nuevo domador está consciente que sus primeros dos duelos son de categoría ganable, este ante Lobos y el que sigue contra Veracruz. Y también sabe que revertir la inercia negativa es importante para convencer a propios y extraños que es un técnico solución.



Al igual que Tena, Torrente y Díaz, la primera impresión de la contratación de Nacho Ambriz está confusa por la división de buenos comentarios y la de no tan buenos, así como por aquellos que prefieren anteponer el famoso beneficio de la duda.

El Nacho Ambriz que conocemos como técnico es relativamente conservador, preponderando el orden táctico y la seguridad abajo. Sus números en el historial que ostenta lo reflejan, similar la cantidad de sus triunfos con la de sus empates y sus derrotas.

Ambriz dice que no trae la varita mágica para cambiar a esta Fiera somnolienta que dejó su antecesor. De acuerdo.

Pero contra Lobos de que debe haber cambios los debe haber, ya sea en el parado táctico, en la forma de desdoblar con el balón o en los nombres que conformarán su primera alineación.



Aquí es donde Nacho deberá sacar lo macho. Porque para ser un revulsivo efectivo tendrá que imponer un golpe de autoridad, mínimo un movimiento significativo en el equipo que inyecte confianza a quienes siguen los colores.

La primera encomienda de Nacho será decidir sobre los referentes del León, es decir, si elegir en apoyarse o quitar a jugadores como Cota, Mosquera, Mejía, Montes y Boselli.

De igual forma, saber qué hacer con los que no son parte de la columna vertebral pero sí músculos que mueven a La Fiera como Iván Rodríguez, Rodolfo Navarro, Yairo Moreno y Maxi Cerato.

Y para acabarla, saber si castiga con la banca a otros como Juan Cornejo o bien, si les quita el castigo a elementos como Leo López, uno consentido y el otro nada querido por el saliente Chavo Díaz.

Ya se le vio platicar con Yarbrough en la práctica dándole vuelo a las especulaciones y siendo cuestión de tiempo para saber qué tanto se atrevió Ambriz a los cambios.



La imagen del último técnico ganador del León es la de un tipo enjundioso, gritón, mal hablado y de una voluntad contagiosa. La verdad es que no se exige que todos los que lleguen sean así, pero sí intriga saber qué será del nuevo domador: si el Nacho de siempre o el macho que se atreva a romper jerarquías en el León para encontrar el éxito.

