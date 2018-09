'para que haga defensas'

"Pongo esta info porque me he enterado que mucha gente, por ignorancia, abandona o regala a sus perros cuando van a tener bebé, por miedo a las alergias, bacterias, etc. lo cual es una crueldad y es absurdo.

Si ya tienen perros son los mejores compañeros para sus bebés! y hasta les ayudan a estar más sanos.

Pero ojo, tengan cuidado de que los bebés no lastimen a los perros, sobre todo si son cachorros, los perros NO son juguetes"