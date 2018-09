Ariana

acosada y 'toqueteada'

que si ella no lo hubiera dejado él seguiría vivo

El nombre Ariana Grande ha sonado mucho en las últimas semanas, pero a ella no se le había visto desde la muerte de su ex novio, el rapero Mac Miller.La cantante no fue a la entrega de premios Emmy, y en los medios fue muy comentado que no dejaba de escuchar las canciones de quien fue su novio.Pero ya apareció, no de vestido, no en concierto, no entre las cámaras;dejó su cola de caballo y trae el cabello oscuro; con ropa deportiva y una bebida en la mano, caminaba mojándose con la lluvia con sus amigos.Su mirada no se parece mucho a la de sus amigos. Hace días salió también a caminar por su barrio en Manhattan con su novio Pete Davidson.No han sido los mejores momentos para Ariana; primero fueen pleno funeral de Aretha Franklin, ante las cámaras.Luego se supo de la muerte del rapero y los usuarios de redes sociales aprovecharon el 'anonimato' para culparla de la muerte de su ex. Dijeron abiertamente, e incluso crearon un hashtag donde la llamaban asesina.