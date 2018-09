La mamá de Justin Bieber 'provoca' a los fans de Selena Gomez

"Los haters odiartán". #ElAmorGana.

'De 8 a 9 años de Jelena y Justin elige a Hailey para ser su esposa', dicen en redes sociales.



"Entiendo de dónde viene la especulación, pero aún no estoy casada"

para ella una ceremonia civil no es lo mismo que una boda 'real'



''Dejen el pasado atrás, adiós''

Selena Gomez, Hailey Baldwin, Justin Bieber... y ahora la mamá de Justin, todos en la polémica.Pattie Mallette y sus tuits están causando controversia en redes sociales, pues primero se decía que no quería a Hailey como su nuera, y ahora, con los todavía rumores de que la pareja se casó por lo civil en Nueva York, escribe cosas que 'esponjan' a los fans de Selena.La revista People publicó que el cantante y la modelo 'siguieron adelante y lo hicieron sin escuchar a nadie'.A pesar de la noticia, la modelo dijo en sus redes sociales que no se considera una mujer casada.Sin embaaargo, se dice que, por lo que habría pronto una ceremonia religiosa y celebración con sus familias.Ah, pero eso no es todo; la suegra de Hailey volvió a tuitear con el siguiente mensaje:Hay quienes dicen que es una referencia directa al descontento de los fans de Selena Gomez, que querían ver a ambos tener, como esposos, un final feliz.