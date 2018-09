“Les pido perdón, perdón porque muchos de ustedes se acercaban y nos decían ‘busca a mi padre, hermano, hijo’ y nosotros sabiendo las circunstancias teníamos que mentirles (hace una pausa para tragar saliva y no consumirse en lágrimas). Les decíamos ‘hay esperanza, no se preocupen’. Perdón por haberles mentido y decirles sí, cuando ya sabíamos que era no”, confesó.



Los asistentes rompen en llanto, se abrazan pero caminan para seguir la evacuación, se toman de las manos porque vuelven a ser una sola familia, la detective, la que organizaba, la que perseguía información, la que presionaba a los equipos de rescate de más de 100 especialistas de México, California, España, Israel y Guanajuato y la que noche tras noche de espera se daba palmadas de esperanza para encontrar a los suyos.



“Yo lo vivo y sé que es muy difícil, no hay resignación a un año pero nos convertimos en una familia, y como tal hoy nos abrazamos por el que ya no está entre nosotros”, dice y pasa el micrófono.

La avenidaen laluce en caos; coches van y vienen, es la típica historia de la, entre semana y en día laboral.Hay un hueco en el númerode la vialidad, lo tapa un muro que no deja ver la huella que dejó el; ya no hay escombros, la zona está limpia.Pero el espacio vacío es sólo por el inmueble faltante. Un tapiz de fotografías, flores, mantas, veladoras y hasta una bandera de México recuerdan que hace un año el caos era distinto: olía a tragedia. Hay algo diferente, nadie tiene un tapabocas, no huele a polvo como hace un año.Otra vez sobresalen los chalecos reflejantes, los cascos blancos, la multitud que se mantiene a la expectativa. Todos tienen algo en común: vienen al último lugar que pisó alguno de sus familiares.Se escucha en el megáfono una voz conocida; es Rosario Navarrete Armas, mando médico de rescate y logística, una de las organizadoras de la ceremonia en memoria de las víctimas realizada ayer.Vuelve a su función como hace un año; organiza, mueve, dirige, vuelve a gritar por el megáfono y pide que los principales “espectadores” sean los familiares de las víctimas, que ya están ahí bajo el sol porque, aunque una carpa los cubre, cala… Pero sí el sol, la lluvia, el frío y las noches no los movieron hace un año, lo de menos es esperar ahora.Al micrófono se pone un rescatista extranjero y pide perdón entre lágrimas, la piel se eriza.Se hace una pausa, hay que levantar el puño otra vez, hace un año esa era la señal de esperanza, de hallazgo, el grito desesperado que decía: escuchamos a alguien con vida.Cientos de manos se elevan en un puño y un silencio sepulcral cala hondo y transporta a los primeros cuatro días en la zona cuando desde lo alto del edificio ocupado para oficinas los rescatistas, topos y autoridades pedían silencio.Los organizadores avisan que en segundos sonará la alerta sísmica como parte del megasimulacro, piden calma y seguir las indicaciones.Pero hay una que nadie puede seguir.1:14, Un estruendo regresa a todos a los duros minutos del año pasado, cuando la tierra decidió moverse con una magnitud de 7.1 grados en la escala Richter.Ahora no se mueve, pero los sentimientos sí y no obedecen a la calma.El vuelco a la memoria dura unos segundos, los organizadores de la ceremonia dan recomendaciones para evitar que la desgracia ocurra nuevamente.Llega un espacio para los familiares que lloran pero que logran confundir las lágrimas con el sudor, porque el calor no cesa.Érick Martín es el familiar de Omar, un joven que murió en las oficinas del 286.La banda de guerra de Ecatepec hace honores a brigadistas y rescatistas que pasan en medio de las familias y la zona en la que estuvieron por 15 días, en el edificio de la Álvaro Obregón los trabajos se prolongaron hasta el tres de octubre.Ahora pasan unos niños con cajas y sueltan palomas blancas, habla un sacerdote que les recuerda que México se unió hace un año y que es precisamente lo que estaba sucediendo ayer.Hay más silencio y muchas ofrendas. Otros escriben “cartas” para sus familiares en el muro que además de dolor acusa negligencia de la empresa constructora, de las que tenían ahí oficinas y no olvidan que autoridades querían rendirse en el rescate pero precisamente los presentes de ayer lo evitaron.En esta ocasión no habrá necesidad de pasar la noche en las calles y de mantener una esperanza para reecontrarse con sus familiares.Pero vuelven a levantar el puño y miran al cielo, cumplieron hasta el último momento, esperaron hasta la última esperanza y regresaron, como lo harán las veces necesarias.