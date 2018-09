Descarta Citlali Jaramillo regresar a dependencias gubernamentales

“No he tocado puertas, ni conectado en algún tema al respecto, estoy 100 por ciento concentrada en la política social”.

Citlali Jaramillo y Sayonara Vargas dejan el gobierno y van por una diputación federal

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Citlali Jaramillo Ramírez descartó recibir propuestas para encabezar la dirigencia de Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Hidalgo, y agregó que por el momento no regresará a dependencias gubernamentales.Previo a la presentación editorial ‘Liderazgo de la Mujer en la Economía Social’, Jaramillo Ramírez dijo desconocer sobre el cambio de dirigencia tricolor, tras argumentar que solo está enfocada en su fundación Impulso Rosa.Al cuestionarle si ha recibido propuestas para laborar en la administración pública, aclaró que “no hay nada”.Citlali Jaramillo agregó que para 2019 no tiene planes de regresar a dependencias gubernamentales, sino dedicarse al ámbito empresarial.Por tal motivo, puntualizó que continuará su labor en la organización Impulso Rosa, al reiterar que “yo soy empresaria, esa es mi base (…) es a lo que me dedico, no lo hago con otra intención”.En enero de 2018, Jaramillo Ramírez dejó la titularidad en la Secretaría de Contraloría estatal para buscar la diputación federal de Pachuca.Cargo que el pasado 1 de julio ganó la aspirante de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Lidia García Anaya.