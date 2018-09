“En una de las cápsulas de noticieros nos tocó ver la escena en la que se derrumba el edificio, estuvimos esperando noticias de él, no aparecía y pensamos que estaba ayudando porque no contestaba el celular”, narró.



“Decidimos venirnos para acá (CDMX) simplemente a esperar y ya veníamos con el sentimiento de que no lo íbamos a encontrar”, recordó Hiram sobre aquel 19 de septiembre mientras estaban en Guanajuato intentando localizar a su hermano.

De blanco y tomados de la mano llegaron ayer losa la Ciudad de México con una leyenda en sus playeras: “Estamos Contigo Jesuso”.fue una de las 49 víctimas que cobró el colpaso del edificio ubicado en la avenida. El hombre de 33 años era originario dey perdió la vida casi al instante del derrumbe tras eldel año pasado.Hiram Navarro, hermano de la víctima, recordó la confusión en la información por parte de las autoridades durante los tres días que mantuvieron la esperanza y lo pesado que fue recibir la trágica noticia: se llevarían a Jesús a casa, pero no con vida.

Cientos de personas y familias participaron en el homenaje realizado la mañana de ayer sobre la avenida Álvaro Obregón. Foto: Omar Ramírez.



“El segundo día salen miembros de los cuerpos de rescate preguntando por los familiares de Jesús y nos dicen ‘ya lo ubicamos’; ahí se nos vuelca la esperanza, cambia la mentalidad, estuvimos esperando las horas siguientes con emoción y ansias”, continuó Hiram.



“Recibimos de Guanajuato una llamada de un familiar que nos dijo ‘me acaban de marcar del teléfono de Jesuso, que vayan a reconocer un cuerpo que tiene cartera y teléfono’; en ese momento pues se me bloqueó todo”.



“Me tocó reconocer el cuerpo, no sé si afortunada o lamentablemente era saber que ya era él y nos dicen que lo metieron al Semefo el mismo día del sismo, ¿Por qué hasta ahorita nos están informando?”, mantiene la pregunta Hiram.

Agradecen apoyo

Jesús Navarro tenía seis años viviendo en la capital del país; trabajaba para la empresa de responsabilidad social Axius. Cuando ocurrió el sismo “Jesuso”, como le dicen sus familiares y amigos, estaba en su oficina ubicada en el sexto piso.Sus papás, Ricardo Navarro y Rocío Gutiérrez, así como Hiram, llegaron el mismo 19 de septiembre a la avenida Álvaro Obregón, donde se montó un campamento y en la que la información de los sobrevivientes se dada mediante una cartulina; ver el nombre de Jesús escrito con plumón mantuvo la esperanza.El joven luce tranquilo, al menos en apariencia, como hace un año; él era el principal apoyo para sus papás.A través de su Facebook, Hiram mantuvo informados a familiares y amigos, pero también hizo pública una promesa para su hermano: Habían ido por él y regresarían con él.Pero la esperanza se cayó al día siguiente: Jesús Navarro murió el mismo día del sismo y fue trasladado a Semefo. Su familia no lo supo hasta 48 horas después.El dato que dieron a la familia tras la muerte fue que ésta ocurrió de forma automática y que el joven no sufrió: “Yo lo ví en su semblante feliz, se fue en paz”.Ayer en una ceremonia organizada por la sociedad civil, la familia estuvo nuevamente en la Ciudad de México, pero ya no a la espera de Jesús, sino para agradecer a todos los que apoyaron durante la espera.Una fotografía en blanco y negro fue colocada en el muro que tapa la plancha de cemento, lo que quedó del edificio 286 en Álvaro Obregón.Además de dos ramos de flores como ofrenda, jóvenes voluntarios recibieron también dulces tradicionales como agradecimiento por la cercanía con la familia.

SIGUE LEYENDO

+Recuerdan a víctimas de Álvaro Obregón 286, entre ellos el guanajuatense Jesús Emmanuel Navarro

+Olvida su bolso (con $5 mil) en camión y chofer del SIT se lo devuelve

+Tribunal Electoral hace ajustes en Congreso, sustituye 2 hombres por 2 mujeres