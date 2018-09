Se cuidan entre ellas



“Ayer como a las 6 o 7 de la tarde vi al famoso ‘Chaquetas’ que estaba por la entrada de arriba (de la Universidad) donde están los talleres. Estaba ahí entre los coches estacionados viendo quién pasaba caminando”, alertó una estudiante en un grupo privado de Facebook.

Usa pretextos para asechar a sus víctimas

Las persigue desnudo



“Dos chicas se bajaron de su auto y cuando iban caminando a la universidad el tipo las persiguió desnudo”, narró una testigo.



“Entiendo perfectamente lo que se siente amigas, nos pasó algo similar… por eso hay que cuidarnos unas con otras”, comentó otra joven.

Así opera



“Me intentaron subir a un coche por el Pueblito del Campestre, por el lado del parquecito, tengan cuidado todas. Me salvaron unos chicos que iban pasando”, denunció otra víctima.

Escucharon rumor, nunca pensaron ser víctimas



“Lo escuchaba como rumores de mis compañeras, nunca pensé que me pasaría”, relató una de las víctimas contactadas por am.

Ataca a joven de 19 años



“Cuando estaba por llegar y al abrir la puerta de la casa yo sentí la presencia de una persona, como las luces de las casa se prenden en automático al sentir el sensor de las personas, volteé y tenía un hombre detrás de mí desnudo, con los pantalones abajo”, narró la joven.

“Me quede paralizada. Me dijo que abriera la puerta. La abrí y entré rápido para cerrarla, así que comenzamos a forcejear. Corrí al segundo piso, entré al baño y me encerré con seguro. Apagué las luces y me quedé en silencio”, recordó.

Policía nunca llegó

“Fue una experiencia horrible”...



“Cuando ella llegó a ayudarme el tipo ya no estaba en la casa. Fue una experiencia horrible. Yo sólo lo escuchaba como rumores de mis compañeras, nunca pensé que me pasaría”, dijo.

Lo encuentra dentro de su casa, acosando a compañera



“Era en la mañana. Yo iba llegando a mi casa, cuando escuché a alguien que lloraba. Al abrir la puerta del primer acceso para pasar a mi casa estaba una chica tirada llorando sin poder moverse ni hablar, y en la esquina, por dentro, estaba el tipo desnudo”, relató la joven.

“Mientras la ayudaba a levantarse le grité al tipo que se largará y salió corriendo”.

Sabe Universidad de acosador

Duplican vigilancia al exterior del campus

Piden estar alerta y denunciar

Tiene unos, es de complexiónde entremetros de altura, su tez es, usay cabellosin peinar. Esta es la descripción física quede lahan dado sobre elque desde hace unos meses ronda el plantel.El agresor se mueve en un auto blanco con vidrios polarizados, al parecer uny por lo general viste una sudadera holgada.De acuerdo con testimonios de mujeres que se han topado con él, no hay un horario específico para sus fechorías. Los ataques han ocurrido lo mismo a lasde laque a lasde laPor testimonios a los que am tuvo acceso se sabe que el hombrea cualquier hora del día por losde la universidad ao en, esperando encontrar alguna víctima.En ocasiones el agresor habla a las mujeres desde su auto con algún pretexto, como para preguntar alguna dirección, y así hacerlas que se acerquen a la ventanilla del vehículo para que lo vean masturbarse.Algunas estudiantes incluso han sido testigos de cómo el hombre persigue a sus víctimas.El agresor otras veces aprovecha los lugares solos para seguir a sus víctimas, o seentre los árboles, jardineras opara sorprenderlas.Incluso ha llegado ay se haa la fuerza a susAlgunas chicas entrevistadas por am dijeron que habían escuchado un rumor sobre el acosador de otras compañeras, pero nunca pensaron que les podía pasar a ellas.Por los ataques del acosador, de quien hasta el momento se desconoce su ideintidad, laspor su integridad.De acuerdo al artículo 15 fracción II del Reglamento de Policía para el Municipio de León, si el hombre fuera detenido sólo sería sancionado con unaUna alumna de la licenciatura de Odontología vivió el sábado 11 de agosto una de lasexperiencias de su vida.Ese día la joven asistió a la novatada de bienvenida en la universidad. Salió cerca de las 11 de la noche, y como vive a media cuadra de la escuela decidió irsea su casa.La chica escuchaba que el acosador caminaba por la casa y le gritaba: “¡sal, no me voy a tardar!”.Ese día la casa que comparte con otros compañeros, que como ella vienen de fuera, se encontraba sola. No había en el lugar alguien que la ayudara de inmediato.La joven llamó a la Policía, pero. También contactó a la señora que le renta la casa y llegó después de 20 minutos.La universitaria presentó una denuncia de hechos ante el Ministerio Público. Le dijeron que le llamarían o la buscarían en su domicilio, pero a la fechatiene noticias del avance de su queja.esa no ha sido laexperiencia que tuvo con el acosador. La semana pasada auxilió a una amiga que vivió una situacióna ella.La chica compartió lo que vivió en Facebook para alertar a otras mujeres y más estudiantesque ella no es la única víctima.consultó a la Universidad De La Salle Bajío campus Campestre sobre la situación y Cristhian Córdova Azuela, director de Imagen y Comunicación, confirmó que saben del ataque a la estudiante de Odontología y que existe unaante elPosteriormente en un comunicado lamentaron los hechos ocurridos a sus alumnos e informaron que realizan varias acciones para disuadir laen las zonas aledañas y perimetrales del campus.Hace unos meses, se destacó, terminaron de instalar la primera etapa del circuito cerrado dedentro del campus y está en proceso la segunda etapa que incluirá elEn el plantelde seguridad, pero además contrataron seguridad privada para recorrer elde lasde lade lade lunes a viernes y sábados dede la mañana ade la tarde. La vigilancia exterior seTambién se coordinan con el, donde está la Universidad, paracualquier situación o persona sospechosa en la zona, así como atender solicitudes de apoyo en general.Y con la Dirección de Seguridad Pública Municipal han tenido reuniones parala vigilancia en la zona con rondines de patrullas.Además de estas acciones la institución exhorta a los jóvenes a noen su seguridad, extremar, mantenerseen sus trayectos y denunciar ante las instancias de seguridad correspondientes todos los casos e incidentes.La Secretaría de Seguridad Pública Municipal informó quese tienen reportes de esta situación en la zona.Aseguró que mantienen un patrullaje permanente desde elhasta la universidad De La Salle Bajío y exhortan a losa que reporten los hechos al