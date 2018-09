Descarta Ricardo Baptista buscar presidencia de la Junta de Gobierno del Congreso

El primer año de la presidencia de la Junta de Gobierno del Congreso de Hidalgo será para Morena, dijo el diputado Ricardo Baptista quien descartó candidatearse para dirigir ese organismo.

El pasado fin de semana, Baptista González acudió en representación del Poder Legislativo a los festejos patrios organizados por el gobierno; esto, ante la disputa que persiste en el Congreso local por la presidencia de la Junta de Gobierno.

La presencia del diputado causó especulaciones sobre la posibilidad de que sea él quien presida la 64 Legislatura durante el primer año; ante esta versión, Baptista González dijo que autoridades confirmaron que el primer periodo será para Morena, pero solicitaron que fuera otro diputado y no Veras Godoy, quien asuma el cargo.

“Yo no estoy de acuerdo que quiten al doctor Veras, si en un momento dado nuestra decisión es un cambio, será de común acuerdo, estamos muy unidos los 17 (diputados de Morena) pero que no se especule. Sí estoy siendo puente de diálogo, con gusto, pero no me estoy candidateando (para presidir la junta)”, puntualizó.



La asistencia del tulense en las festividades patrias también generó comentarios negativos entre la población, incluso, hubo quién refirió que el morenista había sido “maiceado”, a lo que el legislador respondió que dicha afirmación era “una vacilada”, pues aseguró que él lleva muchos años en la izquierda.

Por último, reiteró que será uno de los 17 diputados de Morena quién dirigirá el Congreso del estado durante el primer año.

Sin embargo, en caso de que adviertan una negativa, acudirán con representantes federales a pedir juicio político contra María Luisa Pérez Perusquía por usurpación, además de solicitar la desaparición de poderes.

En días pasados, el gobernador, Omar Fayad Meneses, descartó tomar parte en la discusión, al señalar que el conflicto por la Junta de Gobierno “es una disputa (…) en la que el ejecutivo no tiene absolutamente nada que ver”.