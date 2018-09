La plática

Los cadáveres de más de 400 personas guardados en cajas de tráileres están enUn chofer, de varios contratados por la Fiscalía de Jalisco,en semanas pasadas, moviendo los tráileres de un punto a otro en la entidad.Bajo anonimato, comentó quede la operación ilegal y que. Que mejor cumplieran porque les pagarían bien.Reporteros del sitioentablaron la conversación con el conductor.–En algún momento, ¿alguien les dijo que se mantuvieran sigilosos porque se estaba procediendo de una manera inadecuada?, le preguntó un periodista.–Sí, claro. Por eso es que le digo que. A nosotros nos hicieron saber que si abríamos el hocico, algo nos podría pasar. Así nos lo dijeron, con esas palabras. Nos lo hicieron notar unos tipos de una camioneta de la Fiscalía., nos dijeron.–¿Quién lo contrató para el traslado de esta unidad? –le preguntó.–Bueno, inicialmente. Nos prometió que si hacíamos bien nuestro trabajo. Pues nos retiramos un poco nosotros de ahí, dejamos la unidad, y esperamos nuevas órdenes. Las recibimos al otro día, rápido las recibimos, pero fue por parte de la Fiscalía.–Primero llevaron los cuerpos a Tonalá. Se refiere a La Duraznera, en Tlaquepaque.–Es que somos diferentes choferes. Ya me hice bolas. Me estoy poniendo nervioso, joven, ¿eh?–¿Los llevaron del Instituto Forense hacia Tonalá?–La primera vez que los trasladé fue del centro a La Duraznera, a una bodega que está muy privada, muy alejadita de ahí.Detalló que no solamente trabajaba él, sino quey no siempre llamaban a los mismos.“Las instrucciones las recibimos de un señor que. Él contrató a los jóvenes que los estaban acomodando (los cuerpos), que eran también compañeros de nosotros (choferes). Ellos eran los que subían los cuerpos y los acomodaban”, dijo.Además, el chofer expuso detalles del sistema de congelamiento que tienen las cajas, pues no son como los que se utilizan para trasladar fruta o verdura, sino que son más especiales.Cerró la plática compartiendo su sentir respecto al conocimiento que tienen las autoridades tapatías.Tan metida estaba la Fiscalía en todo el movimiento que incluso a vecesde los tráileres. Incluso que, destitudio el miércoles.“Ahorita yo los escucho que se hacen bolas, que dicen una cosa y otra, pero la realidad es que”, agregó.