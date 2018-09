No cerraré Palacio Nacional, sólo pondré un catre y colgaré la hamaca: AMLO

Al oficializar que se irá a vivir a Palacio Nacional después de que su hijo concluya la primaria, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, aclaró que no cerrará ni gastará en remodelar el palacio pues sólo necesita espacio para poner un catre y colgar la hamaca.



"No se va a gastar en eso, es lo que ya está hecho, lo que pasa es que mis adversarios que no mis enemigos, nada más digo una cosa y dicen ‘ay, se va a ir a vivir a Palacio y ya van a cerrar Palacio y va a ser todo el palacio para Andrés Manuel’, ¡No! Si yo necesito muy poco de espacio, nada más para tener un catre y en dónde colgar la hamaca", expresó.



En entrevista a medios tras concluir una reunión con el gobernador de Baja California, Francisco Kiko Vega, López Obrador aclaró que no está acostumbrado a vivir en mansiones y sólo ocupará una partecita del Palacio Nacional y ese espacio seguirá abierto para las visitas públicas.



"Lo que se va convertir en museo van a ser Los Pinos van a ser un museo y se va a integrar al Bosque de Chapultepec. Los Pinos, van a ser un espacio para las artes y la cultura de nuestro pueblo", precisó.



En la reunión con el mandatario de Baja California se acordó trabajar de manera conjunta con un programa integral que tiene que ver con lo económico, social, cultural, deporte y todo lo que tiene que ver con el bienestar de la gente.

