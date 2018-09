Diferencia en votos

Revisión

Un mes y medio después de las elecciones,La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación () ordenó ayer elde la elección para Gobernador en esa entidad, debido aldetectadas en las actas de los cómputos distritales.Por unanimidad, los Magistrados electorales determinaron que era procedentede recontar los resultados de 7 mil 174 casillas en los 26 distritos electorales del estado.La elección de Gobernador en Puebla, el 1 de julio, dio el(PAN-PRD-MC) con unasobre(Morena-PT-PES), lo que equivale a unEntre las anomalías señaladas en la sentencia -que fue elaborada por el Magistrado José Luis Vargas- están laen los resultados de casillas así como inconsistencias entre el número de casillas ordenadas para recuento y las recontadas en el ámbito local.El funcionario electoral reconoció querespecto al resultado arrojado por los cómputo distritales en Puebla, de modo que es procedente el recuento total para dar certeza a los votos emitidos por los ciudadanos.De acuerdo con la sentencia, el recuento total de votos ordenado no prejuzga sobre la nulidad o no de la elección, sino que sólo repone la etapa de cómputo con la intención de dar certeza al resultado.El traslado de los paquetes electorales a la Ciudad de México se llevará a cabo hoy y las diligencias se llevarán a cabo en las salas regionales de la CDMX y Toluca,de septiembre, en una sesión ininterrumpida, que podrá continuar el lunes 24 y martes 25 de septiembre.Después de reconocer la resolución de la Sala Superior del Trife, tanto Alonso como Barbosa,"Estoy convencida que con esta solución se tendrá la plena y absoluta certeza", consideró la panista."El recuento no garantiza toda la limpieza de la elección", opinó Barbosa. "Aquí los pillos electorales fueron los mismos, el Instituto Electoral y los Consejos Distritales, por eso debo tener mis asegunes con respecto a esto".El ganador de la contienda