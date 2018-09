AMLO, DE REGRESO

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Ya se afina la agenda del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, en su gira de agradecimiento. Se le espera para fines de septiembre en municipios donde obtuvo los mejores resultados: Apaseo el Alto, donde les asesinaron al candidato, y la joya de la corona que es Salamanca.Si bien Guanajuato fue el único estado de la República donde no ganó AMLO sino Ricardo Anaya, la votación para el Presidente electo fue histórica con 707 mil 220 votos frente a 940 mil 133 del panista. Morena gobernará en cinco municipios y será la principal fuerza opositora en el Congreso del Estado.En León, Irapuato y Celaya no estaría. AMLO inició la gira el pasado 16 de septiembre en la que además de mítines en plazas públicas dijo que se reunirá con todos los gobernadores que visite. El martes lo hizo con el gobernador actual y el electo de Jalisco, Aristóteles Sandoval y Enrique Alfaro.El góber electo de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez ya saludó a López Obrador hace unos días, pero no han tenido todavía ningún encuentro en serio para tratar la agenda de Guanajuato, principalmente la estrategia contra la inseguridad y la violencia y el proyecto El Zapotillo. Uuurge...Para el Foro por la Paz en León el 5 de octubre están confirmados como enviados del Presidente electo de México: Alfonso Durazo, próximo secretario de Seguridad Pública (dependencia que renacerá tras desaparecer en el actual Gobierno), y Loretta Ortiz, coordinadora del Consejo Asesor para la Paz.Este viernes habrá otra reunión del comité organizador del foro, en el que participan el próximo “súper delegado” del Gobierno Federal en Guanajuato, Mauricio Hernández; las senadoras de Morena Antares Vázquez y Malú Micher; el que será el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala; además del Consejo Coordinador Empresarial de León, la Universidad de Guanajuato, Observatorio Ciudadano, y otros.Se espera que mañana se defina e informe a detalle la logística del evento que se hará en el Forum de León para unas 300 personas. Será complejo abrir un mismo espacio para el análisis y propuestas de autoridades y sociedad civil y escuchar las desgarradoras historias de las víctimas.La senadora panista leonesa Alejandra Reynoso subió a tribuna para presentar un punto de acuerdo en el que exhorta al Ejecutivo Federal a fortalecer la lucha contra el contrabando técnico e informar sobre el seguimiento a las preocupaciones expresadas por la industria textil, vestido y del calzado. Como debe ser en asuntos de interés público, se sumó la senadora por Morena Malú Micher.Esta urgencia se deriva de que el 8 de marzo de 2018 se firmó la nueva versión del Tratado Transpacífico que integra a Australia, Brunei, Chile, Canadá, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. El acuerdo comercial fue ratificado por el Senado el 24 de abril y ahí se estableció que en octubre el nuevo Senado debe dar seguimiento al tema con el Ejecutivo.Además, al firmarse los tratados bilaterales con cada uno de los países se hacen compromisos para iniciar los acercamientos para ver de qué manera se puede proteger a la industria nacional. En el caso específico de los zapateros la gran preocupación es la competencia desleal con Vietnam y Malasia.La leonesa Alejandra Reynoso fue también designada como representante de la bancada del PAN para formar parte del grupo que mantendrá contacto con los encargados de renegociar el TLC.Luego de que hace unos días se desatara la grilla de algunas organizaciones migrantes que cuestionaron el perfil de Juan Hernández, próximo titular de la nueva Secretaría del Migrante y Enlace Internacional, otro sector de los paisanos se pronunció en apoyo del republicano texano y festejaron la transformación del Instituto Estatal de Atención al Migrante Guanajuatense y sus Familias que naciera en este sexenio.La Federación de Caminos de Guanajuato; la Asociación Guanajuatense del Estado de Texas; el consejero migrante, J. Carmen Tinoco; fueron algunos de los que manifestaron que el próximo Secretario cuenta con las herramientas académicas y el conocimiento necesario. Además de la confianza que les da tener en la mancuerna al activista migrante de Yuriria, don Ángel Calderón.En Silao, encabezados por su presidente nacional, Gustavo Hoyos, se reunieron integrantes de la Federación Bajío Centro de la Coparmex con representantes de León, Celaya, Irapuato, San Luis Potosí, Aguascalientes, Michoacán y Querétaro. Trataron los avances del proyecto económico del “Corredor Central”.Participó también el próximo secretario de Desarrollo Económico de Guanajuato, Mauricio Usabiaga. Y leoneses como Jorge Ramírez, Héctor Rodríguez, Luis Quiroz, Jorge Videgaray y Carlos Medina.