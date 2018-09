Corredor Industrial

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

En 1989 al surgimiento del Centro de Investigación y Promoción Educativa y Cultural A.C. (CIPEC), la industria del calzado se convirtió en su aliado para la formación de nuevos talentos.En aquel tiempo un 80% de sus cursos estaban orientados a formar cortadores, pespuntadores, montadores, personal para mantenimiento de máquinas de pespunte, marroquineros y para vestimenta en piel, el resto de sus clases eran para formación de personal para el área de servicio.Hoy la realidad es contrastante, su directora Leticia Camino Muñoz acepta que la diversidad de oferta industrial que ofrece el estado ha generado que hallan dejado de concentrarse en los zapateros y, ahora este sector ocupa únicamente el 30% de sus cursos.Comenta que todos los días llega a sus oficinas algún representante del sector calzado pidiéndole gente para su empresa.Actualmente no existe un sector que supere al otro, dice, todos tienen la misma necesidad de gente al pelear por el mismo personal, igual automotriz, que calzado, comercio y servicios.Todavía en 2012 al menos un 70% de sus cursos estaban orientados al sector zapatero, para la titular del CIPEC todo iba bien hasta que las leyes obligaron a que los zapateros cerraran la puerta a menores de edad, desapareciendo con ello los tradicionales “zorritas”, niños que aprendieron del oficio con su familia o con amigos, y que acertadamente las autoridades al poner un mayor control, acabaron con la principal fuente de nuevos talentos.El vacío de tener aprendices sigue generando eco en los industriales del calzado, que al menos en aquel tiempo se perdieron de una a dos generaciones que ya no fueron a la par de su crecimiento, a eso sume la llegada de armadoras y proveeduría que han causado el interés de los jóvenes por sentirse parte del armado de un auto.A la lista de temas que tiene preocupados a los industriales del calzado considere el “de minimis”, definido como un techo de valuación para las mercancías, incluidos los documentos y muestras comerciales, por debajo del cual no se cobrará ningún derecho o impuesto y los procedimientos de despacho, incluidos los requisitos de datos, son mínimos. Que es como la franquicia de importación libre de arancel y de IVA que aumentó de 50 a 100 dólares, y esto no nada más es por el aumento, sino que no hay un límite en la cantidad de paquetes que puede recibir.Hablamos de paquetería, mensajería y cualquier contenedor, objeto para almacenar un valor por debajo de los 100 dólares, y lo que les preocupa es que esto no va ser revisado, que obviamente al no ser revisado se presta a la subvaluación y en una gran caja te pueden meter 100 pares de calzado de un dólar, y no solamente una caja sino que pueden traer muchas cajas, todos los días y eso preocupa al comercio, a la industria.¿Por qué?, porque va a ser algo sin supervisión y que no solamente aplicará a los productos de Estados Unidos, sino a cualquier producto de cualquier parte del mundo, explica Alejandro Gómez Tamez, presidente ejecutivo de la CICEG.Los zapateros buscarán que se respete, que es lo que en principio se solicitaba como industria que es que cada país sea libre de determinar el monto del “de minimis”.Canadá por ejemplo lo tiene en 20 dólares, aquí se tenía en 50 dólares, Estados Unidos en 800, y, así que cada país se castigue solo.El directivo, menciona que en caso de que no sea posible en aras de un bien superior como es rescatar el TLCAN, lo que piden es que al menos se le cobre IVA a estas mercancías.Ya en Estados Unidos con Donald Trump han existido esfuerzos en ese sentido y lo más probable es que empresas como Amazon, independientemente de donde se realice la venta, ya va a empezar a cobrar el Tax.Con el cobro de un impuesto miden, que al menos, medianamente se pueda proteger la industria.En relación a las medidas que tendrán que aplicarse en materia de piratería con el acuerdo entre México y Estados Unidos -que ayer platicábamos-, los zapateros esperan que esas disposiciones más severas en México se cumplan en todos los puntos de entrada y salida de mercancía.Los industriales aplauden este tipo de medida a favor del estado de derecho y esperan que el Estado mexicano tenga la capacidad de combatir la ilegalidad en los que obliga el TLCAN.