El mar nos está diciendo algo

El mar escupe huracanes. Vomita sargazos.Algo está mal, muy mal. Y nos quiere decir algo.Dos o tres veces al año me voy con toda la familia a un maravilloso lugar en la Riviera Maya -entre Cancún y Tulúm, en el Estado de Quintana Roo. Es mi playa favorita.Aquí tengo la sensación de estar en el mejor lugar del planeta. Pero en las últimas visitas no hemos estado solos. La playa está invadida de sargazos.Muy temprano, en uno de los dos hoteles donde me suelo quedar, escuché el murmullo del mar ... ¡combinado con el de un tractor! Era la hora en que me gusta salir a correr solo en la playaToneladas de sargazo esperaban su turno flotando rítmicamente en el océano.La labor del tractor era titánica e imposible. Cada carga que levantaba era como quitarle un granito de azúcar a una azucarera. Un ejército de trabajadores, con el mar literalmente hasta las rodillas, pescaba algas con redes antes que llegaran a la playa. OEsta es la cirugía plástica que ocurre todos los días en el caribe mexicano y que, como una maldición, se repite hasta el cansancio. Las primeras señales de peligro llegaron en el 2011. Y luego en el 2015Pero la invasión de sargazo este verano ya no dejó dudas de que es un dramático cambio en la naturaleza.Científicos de la universidad de Texas A&M en Galveston crearon en el 2013 uno de los mejores sistemas de búsqueda y pronóstico del movimiento del sargazo en la zona del Golfo de México., y lo puedes ver aquí: www.seas-forecast.com. Al igual que en el caribe, millones de toneladas de sargazo llegan todos los años a las costas de Texas. Pero solo pueden pronosticar su llegada con ocho días de anticipación.¿De dónde viene este sargazo? Las primeras hipótesis apuntaban a que dos tipos de macroalgas venían del mar de los sargazos -localizado en el Atlántico y casi coincidiendo con el temible triángulo de las Bermudas.Y luego las recurrentes mareas del caribe hacia el noroeste dirigieron el sargazo hacia nuestras playas.Sin embargo, hay otra posible explicación.y al caribe vienen de ahí.¿Por qué está ocurriendo esto ahora? El calentamiento global, sin la menor duda, favorece al crecimiento de algas en el océano. El sargazo puede duplicar su tamaño cada 18 días y un mar tibio es el perfecto caldo de cultivo.Como nos enfrentamos a algo desconocido y que no podemos controlar, algunos están experimentando con medidas desesperadas. Ya se puso en marcha un plan para construir una barrera plástica de ocho kilómetros entreluego recogerían las algas y las llevarían mar adentro. Otros están enterrando las algas podridas en las playas, a pesar de que a la larga podrían afectar la calidad de la arena y provocar mayor erosión.Mi playa no es la misma. Pero sigo regresando.Posdata:(se trata de otro tipo de alga -K. brevis- que oscurece el mar y ha matado a miles de pescados en las costas floridanas). El mar nos está diciendo algo.