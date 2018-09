"El torneo pasado nos ganaron, en la Copa MX [de este certamen] empatados, el primero [en el Estadio Azteca] y luego nos ganaron en Guadalajara", dijo el portugués.

"Siempre hay que tener respeto hacia el rival".



"Son un equipo dinámico, con jugadores que pueden hacer la diferencia y van a venir a pelear por lo suyo", agregó el estratega.

No preocupa perder el invicto, Méndez podría no jugar

Los rojinegros no conocen la victoria en el torneo; la Máquina ha ganado todos los partidos en el Estadio Azteca.Pedro Caxinha no asegura la victoria, porque los tapatíos han sido una molestia desde que es técnico en la Noria.Caixinha agregó que la realidad y los números no mienten, la Máquina es superior, pero que en el enfrentamiento el Atlas llegará fuerte.El timonel azul dijo que ha revisado los partidos del rival, en la época de Gerardo Espinoza como entrenados y los últimos dos, con el argentino Ángel Guillermo Hoyos ya en el puesto. Cruz Azul viene de perder el invicto contra el Necaxa (2-0) , situación que no preocupa en la Noria, ya que el objetivo se mantiene: salir campeones.En su visita a Aguascalientes, el español Édgar Méndez salió lesionado, con molestias en el muslo derecho., mas no prometió la titularidad., ya que estuvo en la plática táctica con el técnico portugués.Para enfrentarse a los rojinegros, la Máquina saldría con Jesús Corona, en el arco; José Madueña, Pablo Aguilar, Julio César Domínguez y Adrián Aldrete; Iván Marcone y Rafael Baca; Rentería, Roberto Alvarado y Elías Hernández; Milton Caraglio.una semana más.