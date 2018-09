Fabián, sin club turco ni Europa League

Quedarse con las ganas de jugar en el Fenerbahçe no es lo único que le costó a Marco Fabián su añeja lesión en la espalda.



También participar en la Europa League, torneo para el que no lo inscribió el Eintracht Frankfurt, porque —en teoría— ya se iba.



Ni hablar.



Como sucedió en los Juegos Centroamericanos, cuando Gustavo Ayón abandonó a la selección mexicana por su prematura eliminación, los jugadores “europeos” no vendrán a los partidos que restan rumbo al Mundial, ya que están casi eliminados.