Las rachas negativas en el deporte

Últimamente los Browns de Cleveland no habían tenido tanto protagonismo como en esta ocasión. Gracias al triunfo ante los Jets de Nueva York y Baker Mayeld como el personaje principal, lograron batir una racha de 19 partidos de NFL sin conseguir un triunfo.



La última vez que esto sucedió fue el 24 de diciembre del 2016. Pasaron 635 días para que esto volviera a suceder. La temporada pasada tuvieron un logro: se convirtieron en el segundo equipo de la historia en perder todos los partidos de competencia. 0-16 fue su marca. Los acionados fueron eles a su equipo, pero se ha hecho costumbre verlos con bolsas de papel en la cara por el bajo rendimiento de su equipo.



Pero los Browns no son el único equipo en tener una larga racha de sequías.



ANDORRA Y SAN MARINO



Las selecciones de futbol de Andorra y San Marino son consideradas como unas de las peores en el mundo. Ambos conjuntos no sumaban un triunfo desde el 2004. Andorra se quitó la malaria en 2017, mientras que San Marino continúa con esa marca.



CHIVAS



En el futbol mexicano se vivió un caso similar con el Guadalajara al sumar 11 partidos sin ganar como local.



ARIZONA CARDINALS



Otro de los equipos que tiene mala racha en la NFL. 69 años sin ganar un Super Bowl.



CACHORROS DE CHICAGO



Este equipo de Grandes Ligas fue reconocido por su sequía de no ganar un campeonato y su maldición de la Cabra. Después de 108 años lograron ganar un anillo en el beisbol de Estados Unidos.



INDIOS DE CLEVELAND



Son el equipo que más tiempo sin ganar una Serie Mundial. En 1948 fue la última vez que lograron ganar una Serie Mundial.



SACRAMENTO KINGS



Uno de los equipos con mayor trayectoria en la NBA. Este equipo ha sufrido en ganar un campeonato. Desde 1954 no ganan un título.



HAWKS DE ATLANTA



Otro de los equipos de la NBA que no han podido competir para ganar un trofeo. En 1958 fue la última vez que lo lograro.