Pabón no es sancionado por mordida a Pereira

La Comisión Disciplinaria comunicó que el atacante de los Rayados de Monterrey, Dorlan Pabón, no será suspendido por la mordida que le dio a Jair Pereira en juego de la Jornada 10 ante Chivas, ya que se asegura que no hubo motivos para una suspensión.







“No existe motivo para sancionar al jugador del Club Monterrey, ya que no obstante las imágenes captadas en video, de acuerdo con el testimonio del supuesto afectado, Jair Pereira, no recibió ninguna mordida del jugador Dorlan Pabón, mientras que los árbitros de dicho encuentro señalaron no haberse percatado de la jugada o momento en cuestión".



En el juego en el que Chivas visitó a Monterrey, se aprecia como el futbolista colombiano muerde al zaguero y que de inmediato se queja por la "agresión". Pabón podrá participar con Rayados en el Clásico Regio cuando visiten a Tigres, en el partido más atractivo de la Jornada 10 de la Liga MX.