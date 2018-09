Beyoncé suele ser el centro de atención

cuando lanza un nuevo disco, una canción pegajosa o cuando se le ve enamorada de Jay-Z, pero ahora,, quien fue la baterista de la banda que Beyoncé se llevaba hace algunos años a sus giras,, ¡brujería extrema!La músico tiene tanto miedo que inclusoel pasado 19 de septiembre, y como se la negaron, solicitó una nueva cita con el juez para demostrar que la esposa de Jay-Z creó toda una campaña de acoso en su contra., y a los que obtuvo acceso el medio The Blast, parecen sacados de una película de terror, porque en ellospara seguir sus pasos.Según su versión,para matar a su gatito, acosarla sexualmente, escuchar sus llamadas por teléfono y hasta intervenir en su situación económica.pero también perteneció a la agrupación The 8G Band que toca en el programa Late Night with Seth Meyers.Ademásy explica que sólo ella podía aceptar o no los peinados y cortes de cabello, como el mohawk que ella se hizo en su momento.Hasta el momento Beyoncé no ha dicho algo al respecto y se duda que lo haga, puesto que algunos medios creen que“Sabía que tenía un aquelarre”, “Sí lo creo. Beyoncé usa brujería para hacer que el mundo la quiera, su música está tan sobrevalorada", "¿Beyoncé usando brujería? O sea, era obvio”; son algunos comentarios en redes sociales sobre este caso.Mientras llega la próxima audiencia de Kimberly con el juez,En estos shows, ha compartido el escenario con LeToya Luckett y LaTavia Roberson, quienes junto a Beyoncé y Kelly Rowland formaron parte de la primera fase de, el grupo de R&B que lanzó los éxitos Say My Name y Emotion.