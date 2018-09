Looney Tunes -comandados por Michael Jordan- contra los extraterrestres

LeBron James es quien estará al frente del regreso

casa productora Spring Hill Entertainment,

Bugs Bunny, LeBron James; Terence Nance (director de la cinta) y Ryan Coogler,

“Space Jam: El juego del siglo”, estrenada en 1996,

"I Believe I Can Fly" y "Fly Like An Eagle",