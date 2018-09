Maca Carriedo quedó fuera del programa “Intrusos” — La Taquilla (@La_Taquilla) September 21, 2018

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La conductora de programas comohabía denunciado a su propia compañera de discriminación.Luego de denunciara que una de sus compañeras la había discriminado,quedó fuera del programaSegún el programa de radioquedó fuera luego de que la productorase negara a castigar a la conductora que discriminóhabía revelado en un video que sufrió discriminación de una compañera de trabajo, aunque no reveló el nombre de la conductora, fue el periodista de espectáculos René Franco quien lo difundió en su programa de radio. Se trató deEl mismo programa informó queterminó su relación laboral con Intrusos porque no le pareció que no hubiera represalias