El actor Gabriel Soto nunca pensó que tomarse una simple foto

revelaría su romance con la también actriz Irina Baeva.

todo se trató de un gran gran descuido,

se observa a una mujer rubia en el asiento del copiloto

Despierta America

las especulaciones se desataron porque Irina Baeva compartió en su Instagram una imagen

la mujer del coche de Soto traía la misma blusa y pulseras que portaba Irina.

¿Y Geraldine Bazán?

tras su ruptura con Geraldine Bazán

Soto dijo que lleva una muy buena relación con Bazán

Elisa y Alexa,

TAMBIÉN LEE:

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

comprando comida rápida en Beverly Hills y subirla a su cuenta de Instagram,Y no es que Soto quisiera confirmar su relación con Baeva, sino queporque en la foto de Soto,, ella no posa, no se deja ver... pero los detalles de su atuendo, son los que revelaron de quién se trataba.El programatambién habló de esta controversia y publicó las imágenes en su perfil de Instagram.Después de que la foto de Soto circulara por redes sociales,tomada, precisamente, en Beverly Hills, en donde estaba de compras. En la imagen ella aparece solita, obviamente alguien tuvo que tomarle la foto y ese, seguramente era Soto.Los seguidores de los artistas, y otros usuarios curiosos en Twitter, aseguraron queDesde el año pasado,, se dijo que Soto sostenía un romance con Irina, pero ninguno de los dos ha confirmado la relación. Recientemente, sobre todo por el bien de sus hijasde 9 y 4 años de edad.