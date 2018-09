Luisito mejor ignora acusación

Luego de que una usuaria de Twitter acusara a Luisito Comunica de supuestamente alcoholizar y abandonar a una joven, el youtuber dijo que siempre habrá gente que quiera llamar la atención y no precisamente por las razones adecuadas.



En entrevista, la estrella de Internet armó que, aunque este tipo de situaciones lo ponen triste, sabe que son parte del paquete que viene al estar tan expuesto.



“La verdad es triste darte cuenta de que a la gente no le importa decir lo que sea con tal de estar ahí medio molestándote o llamando la atención. Sí te pone medio triste pero uno lidia con eso y sigue adelante, es lo que se hace”. El youtuber continuó con su reflexión: “La verdad es que con mi carrera, si así se le puede denominar, he aprendido eso, que de repente te va muy bien, de repente bajas y es una montaña rusa. El chiste es encontrar tu promedio y seguirle para adelante”.



Luisito, quien se presentará este 21 y 22 de septiembre como uno de los invitados del Club Media Fest, a celebrarse en el Pepsi Center, agradece poder ser parte de este tipo de eventos, ya que acercaban a las personas para intercambiar puntos de vista y vivencias.



“Me siento muy emocionado, muy chido este tipo de eventos son cool porque puedes ver a los fans cara a cara y rompes la cuarta pared, por así denominarla, es bonito”. Afirmó que las redes sociales también le han permitido aprender a leer lo que el público que lo sigue quiere y actualizarse con ello.



“No sé si es difícil pero aprendes que la audiencia, sin importar qué tan seguidores sean, se van a aburrir, entonces tú tienes que aprender a pensar en nuevas ideas, nuevos formatos, respetar ciertos parámetros e innovar. Yo creo que eso es algo que sí he aprendido”. El youtuber de 27 años recordó que antes de hacer su canal y juntar la gran cantidad de seguidores que tiene hoy en día (más de 7 millones y medio tan sólo en Instagram y 2 millones en Facebook), siempre consideró la idea de formar parte de una plataforma que le permitiera llegar a más personas.



“Si no fuera youtuber me dedicaría a algo de publicidad, tal vez escribiría o algo de medios. Realmente no lo planeé, como que se dio, yo soy de la primera generación de latinoamericanos que hicieron esto, se dio, encontré un nicho ahí y dije órale, vamos a darle”. Sobre sus proyectos, dijo, quiere seguir enfocándose en la plataforma que lo vio nacer y darle a sus seguidores algo que sea de calidad.



“Estoy apasionado y metidísimo en el mundo del formato de duración media digital, que tiene dominadísimo YouTube. Me encanta, jamás te haces sucientemente bueno y me apasiona muchísimo”. Luisito comentó que quiere profesionalizar más el contenido, siempre variado, y consideró que esa es la magia de un canal de YouTube y se vienen varios viajes. “Quiero seguir documentando en muchas partes del mundo a mi manera”, indicó.

