No hubo solicitud por escrito



“El año pasado se les dieron fondos similares, por siete millones. Para el evento de este año se tiene que cumplir un procedimiento administrativo, es decir, cada que los municipales solicitan un recurso tienen que hacer llegar una solicitud del monto que van a pedir a la Tesorería.



“Hasta este momento no hemos recibido la solicitud del recurso. Normalmente se tiene que cubrir un procedimiento administrativo, en cada caso se solicitan ciertos requisitos y en base a eso se va dando el recurso”, comentó la tesorera.

Se autorizó un presupuesto



“El presupuesto autorizado para 2018 en la Feria es de 15 millones 927 mil pesos, de los cuales para la operación de Ecofórum son seis millones 400; a la fecha se les han dado 4.8 millones. Queda por entregar 1.6 millones para la operación de los meses que restan”, dijo.

Elelpara la realización de este año a la, indicó la titular de la dependencia, Lourdes Herrera Rodríguez.Ello, pese a que el ahora ex presidente del patronato, Jorge Rincón Maldonado, indicó que la renuncia de sus miembros se dio al no haber condiciones económicas para la realización del evento La tesorera de Celaya indicó que parte del proceso administrativo que tiene que cumplir el patronato es la realización de una solicitud por escrito, la cual no existió.Indicó que el año pasado entregó el recuso diferenciado: el 25 de octubre recibieron cuatro millones, el 16 de noviembre, dos millones y el 4 de diciembre, un millón.La funcionaria sostuvo que de dichos recursos se tenían presupuestados siete millones para el evento de la feria y 600 mil pesos para vigilancia, de lo cual no hubo solicitud.