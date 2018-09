Declaran emergencia en 11 municipios de Sinaloa por lluvias

A causa de los fuertes torrenciales de lluvias que azotaron Sinaloa lo que obligó a evacuar a más de 3 mil 500 personas por inundaciones en ciudades y en el medio rural, se declaró zona de emergencia a once, de los 18 municipios.



En una reunión de evaluación presidida por el gobernador, Quirino Ordaz Coppel se informó que la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación emitió la declaratoria que cubre a once municipios de la entidad afectados por lluvias. Se expuso que delegados federales y funcionarios estatales evaluaran los daños para tramitar la declaratoria de desastre.









Roberto Rodríguez de la Parra, director general de la Comisión Nacional del Agua dio a conocer que los municipios en emergencia son Angostura, Ahome, Culiacán, Choix, Badiraguato, Guasave, el Fuerte, Salvador Alvarado, Sinaloa, Mocorito y Navolato.



El funcionario detalló que en forma inédita, por primera vez en la historia meteorológica que data de 1949, se formó la depresión tropical 19E, en el Golfo de California, donde se registran temperaturas de 34 grados centígrados, es decir seis grados por encima del promedio del Pacíco



Comentó que el fenómeno natural, una vez que entró a tierra en el vecino estado de Sonora, se fragmentó, por lo que bandas nubosas que se desprendieron, se estacionaron sobre Culiacán, donde se tuvo un acumulado de 370 milímetros y en los Mochis de 238.











En la reunión de evaluación, el representante de la Novena Zona Militar comentó que se desplazó a 718 elementos en actividades de auxilio y evacuaciones y se dispone de un helicóptero para llevar agua y víveres, a pobladores que quedaron aislados.



Comentó que dado que está cortada la carretera México-Nogales, en varios puntos, entre los municipios de Ahome y el Fuerte, no fue posible entrar a pequeñas rancherías, casi a orilla de carretera que están aisladas y cuyos habitantes, se les dotara de agua y alimento vía aérea.



Juan José Ríos Estavillo, Fiscal General del Estado resumió que hasta el momento, se tienen reportadas sólo tres defunciones en los municipios de Ahome y Culiacán, dos de ellos, por descargas eléctricas y permanecen en calidad de desaparecidas tres mujeres que viajaban en un auto

