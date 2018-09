Un muchacho posa para la cámara desde el fondo de La Julia: mirada desafiante, semblante serio, saco y corbata, usa flequillo y este le cubre la frente. Es estudiante de la Facultad de Derecho y en ese momento tiene 23 años. La imagen se tomó un 26 de julio, cuando a Eleuterio Valles Gómez lo arrestaron por primera vez en su vida e inició el movimiento estudiantil de 1968.

Sentado en una banca, a unos metros del lugar donde ocurrió su detención hace 50 años, mira a su esposa Zenaida Judith Ramos Martínez y sonríe. Se conocieron en una de las marchas que se organizaron del Museo Nacional de Antropología e Historia al Zócalo del Distrito Federal. Este año, en octubre, cumplirán medio siglo de vida en común.

Juntos han pasado muchas cosas, una de las más duras fue presenciar y sobrevivir a la matanza del 2 de octubre de 1968; a sus 75 años de edad, a Zenaida aún se le quiebra la voz cuando recuerda el sonido de las balas y el miedo que experimentó al ver a los soldados avanzar sobre los estudiantes. Eleuterio afirma que fue una traición del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz y un error del Consejo Nacional de Huelga haber aceptado reunirse con un representante del Presidente para intentar resolver el conflicto.

Zenaida Judith Ramos Martínez y Eleuterio Valles Gómez. Imagen: El Universal

Esa tarde, ambos se encontraban en la Plaza de las Tres Culturas; recuerdan haber visto una luz verde de bengala, helicópteros sobrevolando la plaza, gritos y desorden, el inicio de los disparos, luego ráfagas, más gritos, miedo. Les queda la frustración por la represión del movimiento, odio al gobierno por el asesinato de sus amigos y un profundo sentimiento de culpa por haber sobrevivido.

“Nunca he regresado a la Plaza de las Tres Culturas. Dos o tres veces en la vida he pasado por enfrente, pero no puedo ir ahí. Fue un momento muy doloroso y agresivo, pensar en mis compañeros que no pudieron salir vivos y que ahí quedaron, eso duele. Fue una bendición muy particular para mí haber podido salir de ahí. Era mucho balazo, como palomitas tronando en una olla”, dice Zenaida en entrevista.