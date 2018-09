Ocultan en gobierno gasto de guardaespaldas

Secretarías de Estado reportaron como información clasificada o que no cuentan con datos respecto al número de guardaespaldas que se encargan de la seguridad de funcionarios. En solicitudes de información hechas a 20 instancias se reportó únicamente la contratación de 46 personas para esos fines.



Los registros de los 46 encargados de cuidar de servidores fueron proporcionados por la Secretaría de la Función Pública (SFP), el Banco de México y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Las secretarías de Educación Pública (SEP) y de Energía (Sener) respondieron que la información estaba reservada por motivos de seguridad de los funcionarios y de instalaciones estratégicas del país.



El Banxico consideró como delicados esos datos. Argumentó que el total de la información en ese rubro no puede proporcionarse porque “el riesgo que representa la divulgación de esa información es real, demostrable e identicable”. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador difundió que durante su gestión ningún funcionario contará con guardaespaldas, salvo aquellos encargados de la seguridad pública.



Las Secretarías de Gobernación (Segob), Defensa Nacional (Sedena), Economía (SE), Desarrollo Agrario, Territoral y Urbano (Sedatu), Desarrollo Social (Sedesol), Salud (Ssa), Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y organismos como el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Banco de Ahorro Nacional y Servicios Financieros, así como la Cámara de Diputados y el Senado, armaron que no destinan ningún monto para la seguridad privada o que no encontraron registro de esto.



La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) subrayó que necesita más tiempo para responder y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) expuso que no estaba facultada para divulgar información sobre este tema. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) detalló que la seguridad del canciller está a cargo de elementos del Estado Mayor Presidencial y que entre 2013 y 2017 se registró que en promedio cada año había 10 guardaespaldas designados para la seguridad del titular de la dependencia.



La SEP clasificó como reservada esta información por seis meses, debido a que consideró que dar a conocer estos detalles pondría en riesgo la salud , seguridad e integridad de los elementos de seguridad y de los servidores públicos, porque “permitiría que, con base en la misma, se pudiera organizar un grupo que pueda superar en número a los elementos de seguridad asignados a un servidor público, lo que vulneraría la seguridad de los elementos y se dicultaría su labor”.



Agregó que dar a conocer esta información “resulta peligroso”, debido a que luego de la aplicación de la reforma educativa se han registrado “reacciones violentas” por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y ejemplicó esto con los actos del 19 de enero de 2015, cuando maestros opositores “intentaron incendiar las instalaciones de la SEP”. Con base en esto, el Comité de Transparencia de la secretaría decidió que será hasta el 30 de enero de 2019 cuando esta información podrá ser pública.



Caso parecido ocurre con la Secretaría de Energía, que en la solicitud con folio 0001800057218 aseguró que dar a conocer la cantidad de guardaespaldas podría comprometerse la seguridad nacional, “al generar condiciones de vulnerabilidad para el secretario y pudiera exponerlo a posibles actos ilícitos que pondría en riesgo infraestructura de carácter estratégico, como instalaciones para la generación de energía nuclear, transmisión y distribución de energía eléctrica y la exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos”. Será hasta el año 2023 que estos datos podrán ser divulgados.



El Banco de México (Banxico) informó que en los últimos 12 años se ha destinado al menos 103 millones de pesos en el pago de personal de seguridad asignado a proteger a altos funcionarios del banco y que el año pasado se tenían contratados a 23 guardaespaldas.



Señaló que la cifra podría ser mayor, pero debido a que consideró que no podría entregar la totalidad de la información del gasto ejercido por la contratación de este servicio, ni a qué personal resguardaba, debido a que estos detalles “podrían poner en riesgo la vida, seguridad o salud de personas físicas”.



En los expediente que el Banco de México entregó se señala que el monto ha crecido con el paso de los años, debido a que de 2006 a 2012, periodo del gobierno de Felipe Calderón, se destinaron 49 millones 57 mil pesos, mientras que de 2013 a 2017 se desembolsaron 53 millones 57 mil pesos.



En la resolución del 30 de agosto de este año, el Comité de Transparencia del Banxico clasicó como reservado por cinco años el costo económico total erogado por la contratación del personal de seguridad, porque de divulgarse esta información “puede ser utilizada para la planeación y ejecución de actividades ilícitas en contra de los funcionarios que ocupan actualmente el cargo y el personal de seguridad correspondiente”.



La SFP señaló que este año se tienen contratados a 13 elementos de seguridad, quienes están designados a la Coordinación Administrativa de la ocina del titular de la secretaria, y detalló que los guardaespaldas apoyan “acciones de protección civil, seguridad y vigilancia, diseño e implementación de estrategias de protección institucional y de personal, protección de entorno físico y de inmuebles”. Se indicó que desde 2008, la SFP ha desembolsado 7 millones 683 mil 793.56 pesos en este rubro.



La dependencia detalla que en 2008 destinó 522 mil pesos 345 mil pesos en el rubro, y aumentó tres años después, al erogarse 916 mil 667; sin embargo, fue el año pasado que se alcanzó el mayor monto que se ha hecho en la SFP, al invertir un millón 546 mil 803 pesos. Este año, la secretaría indicó que hasta septiembre ha pagado 769 mil 620 pesos por este concepto.

