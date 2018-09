El padre de dos niñas se alarmó al ver lo que estaba grabado en la cámara de seguridad de su casa.

El video reveló a un reparador que fue contrataron para arreglar grietas en el piso, hurgando ropa sucia en el cuarto de las niñas.

El reparador iba y volvía de su área de trabajo al lado opuesto del cuarto, donde estaba el cesto. Cooper dijo que la actividad se volvía más sospechosa cuando el trabajador se alejaba de la cámara y llevaba las ropas a su cara.

Cooper y su familia recién se mudaron a su casa, la cámara de seguridad estaba activada una hroa antes de que el trabajador llegara.

Cooper alcanzó al trabajador y lo enfrentó por el video.

“El intentó decir algo, pero honestamente, no quería escuchar lo que tuviera que decir, no me importaba lo que dijera”, refutó Cooper.