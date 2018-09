Lee también... Diez mandamientos para que tu relación sobreviva a las redes sociales

fue víctima de los peores tratos durante el noviezgo que sostuvo con, la violencia siguió creciendo hasta que se vio en un punto sin retorno, fue entonces que autoridades lo rescataron y ahora cuenta su historia.Los jóvenes se conocieron cuando ambos tenían 16 años, estudiaban en la misma secundaria y se enamoraron profundamente. El tiempo pasó, se graduaron y decidieronpara establecerse como pareja formal.Jordan era una mujer amable y dadivosa, se graduó con honores de la, hacía trabajo voluntario y ayudar a otros era su prioridad... pero entonces comenzó acon Alex.Alex Skeel comentó a medios locales, que la primera vez que, fue con un martillo, después latambién se convirtió en psicológica, hasta que quedó completamenteJordany ella debía enterarse antes de los mensajes que Alex recibía, incluso si eran por parte de su familia.En ocasiones le llegó a negar la comida y le impedía que se comunicara con su madre. Incluso llegó a mentirle sobre

“Lloré desconsoladamente, pensé que mi abuelo había muerto, pero luego ella dijo que era mentira y se molestó porque parecía que me preocupaba más por mi familia que por ella”, contó Alex.

Los abusos se hicieron cada vez más frecuentes, constantemente era atendido por lesiones en unpero por miedo a represalias jamás habló.Fue una noche de junio de 2017, que uno de sus vecinos llamó a la policía debido aque escuchaba en el apartamento de la pareja.Alex tenía quemaduras en todo su cuerpo, pero le dijo al oficial que. Pero no le creyó y lo subió a la patrulla.

“Me sentó en la patrulla y me dijo 'sé lo que está ocurriendo, dime la verdad', sentí que me salvó la vida”, contó en el programa This Morning.

Ese día Jordan habíadurante una discusión y le arrojó agua hirviendo a Alex, provocándoleJordan fue detenida y cumple una condena deFue a partir de ahí que Alex recibió ayuda y ahora se dedica a contar su historia para ayudar a quienes atraviesan situaciones similares yde una