Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Para no perder la costumbre el gobernador Miguel Márquez seguirá los pasos de sus antecesores y quiere aprovechar hasta el último minuto de su sexenio para cortar listones, aunque las obras aún no estén 100% concluidas.El gobernador estará hoy en León para entregar la obra del nuevo Hospital General, pero se trata solo de entrega de la obra, para el inicio de operaciones aún no hay fecha, ayer los trabajadores estaban a marchas forzadas tratando de concluir. De cualquier forma, será un legado importante para la ciudad.El lunes también habrá gira del gobernador en León, viene a presentar el proyecto del nuevo estadio, tampoco arranca la obra, pero no quiere quedarse fuera de la foto histórica, por eso la presentación se hará un día antes de que concluya su mandato.Angélica Casillas, directora del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León -Sapal- confirmó que este organismo se encuentra en un proceso de reestructura, y esa fue la razón por la que hasta ahora han dado de baja de la nómina a tres gerentes: Álvaro Caudillo Hernández, Agustín Serrano Martínez y Juan José Jiménez Aranda.La salida de la jefa de Atención a Clientes, Esperanza Morales Rojas, estaba en proceso desde antes de la llegada de Angélica Casillas a la dirección del Sapal, debido a que se hizo público que la ahora ex funcionaria autorizó descuentos a recibos de sus familiares y amigos.En el caso de los tres primeros gerentes, la directora decidió removerlos para reorganizar esta paramunicipal; uno de los objetivos es crear una dirección de planeación y programación, y no es por nada pero buena falta le hacía a esta dependencia que alguien llegara a poner orden.En los últimos seis años Sapal se volvió un caos, lo peor es que esa falta de control comenzó a pegar en el servicio que pagan los leoneses; parece que la nueva directora ha tomado cartas en el asunto pero falta ver si los consejeros le dan realmente su apoyo para que Sapal vuelva a ser la dependencia modelo que era hace años.Eso sí, Angélica Casillas está consciente de la incertidumbre que generan estos cambios, por eso manda un mensaje a todos los trabajadores del Sapal: no todos se van, se trata de ajustes para mejorar el trabajo y dar los resultados que los leoneses esperan.Al que no le fue nada bien es al también consejero del Sapal y dirigente de la CTM Hugo Varela Flores, quien ya se veía en su curul en el Congreso Local pero con lo que no contaba era con la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la federación que determinó que esa diputación plurinominal le corresponde a una mujer.Varela Flores llegó el jueves pasado a la reunión mensual de Consejo del Sapal, con sonrisa de oreja a oreja se despidió ya que no podría continuar con este cargo honorífico y ser diputado local, pero la sonrisa se le borró horas más tarde cuando se difundió la resolución del Tribunal.No fue el único que se despidió, también lo hizo el regidor Jesús Vázquez, quien deja el cargo el 10 de octubre; ya no participará en la próxima sesión mensual del Consejo Directivo del Sapal y dejará la estafeta a uno de los nuevos integrantes del Ayuntamiento.El que de plano ya no se presentó en esta pasada sesión del Consejo del Sapal, también la última en la que le correspondía participar, fue el regidor panista José Luis Manrique. No buscó la reelección en el Ayuntamiento y por lo tanto no podrá seguir como consejero de esta paramunicipal.Hoy podría haber más claridad en lo que será el Foro de Paz que se llevará a cabo en León el 5 de octubre; representantes de los organismos que participarán tendrán la cuarta reunión preparatoria para definir la logística. Espere noticias.Al dirigente del la Confederación de Trabajadores de México en Guanajuato le quedaban cinco meses como consejero del Sapal, pero adelantó su salida para poder tomar protesta el martes como legislador local.Vestido de traje y corbata roja el jueves llegó a su última reunión de Consejo Directivo del Sapal pero ahora su futuro es incierto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó que esa curul sea para la priista Luz María Ramírez.