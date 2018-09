EL HECHO

De una, unEl agresor esque actualmente se encuentra activa en la corporación.La agresión ocurrió minutos antes de 8 de la noche de ayer en un domicilio ubicado en laCristian Enrique, de 19 años, era hijo del primer matrimonio de la preventiva.“Siempre andaba en la calle, no trabajaba y a veces lo veíamos drogándose”, contó una vecina.La mayor parte del tiempo, el joven dormía en la calle, luego de que su padrastro le impidiera la entrada cuando llegaba drogado.“Siempre que llegaba loco lo dejaban en la calle, pero cuando no estaba la pareja de su mamá lo dejaban entrar”, dijo un vecino.s, era pareja de la preventiva con la cual procreó tres hijos.Años atrás el hombre también fue parte de la corporación de la Policía Municipal de León.Enrique llegó a la casa, pero su padrastro no lo dejó pasar a la vivienda.En ese momento comenzó a patear la puerta para ingresar.Después de unos segundos Cristian entró y comenzó a pelear con Alejandro en el área de la cocina.Al escuchar los gritos lasalió del baño para detener laCuando la oficial se acercó,al ver a sulesionado soltó el arma blanca y se sentó en uno de los sillones del inmueble.Vecinos que se acercaron a la vivienda impidieron que Cristian escapara de la casa.Posteriormente pidieron ayuda al Sistema Único de Emergencias 911.